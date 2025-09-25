La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró las obras de pavimentos que se concretaron en el barrio El Vecinal, de San Francisco Solano, cumpliendo parte de uno de los compromisos de gestión asumidos para este segundo mandato, de asfaltar 1.000 cuadras más en el distrito, y conversó con los vecinos y las vecinas acerca de lo relevantes que son estas tareas para mejorar su calidad de vida, como así también garantizar el correcto arribo de los servicios esenciales como ambulancias, patrulleros, bomberos y el camión de la recolección de residuos.

"Estamos celebrando con los vecinos este progreso que tiene todo Solano y Quilmes también. Seguimos avanzando en materia de pavimentos, que era casi impensado hace cinco o seis años atrás. Esto es un esfuerzo enorme que hemos hecho por parte del Municipio y que ya hemos completado el 100% del pavimento del barrio. Es con el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas, con el proyecto de trabajo y de gestión de todos los que formamos parte de este grupo humano, político, municipal, justicialista y peronista, que viene desde hace años trabajando y no vamos a parar hasta que los vecinos nos den esa responsabilidad de hacerlo", sostuvo Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

"Tenemos que ser más solidarios que nunca y mejores vecinos que estén pensando en cómo está la de al lado o el de al lado. Porque somos muchos y muchas que la estamos pasando realmente difícil, cuando sabemos que los remedios de los jubilados no son cubiertos y muchos eligen entre comer o pagar la luz. Que hay muchos chicos que tienen discapacidad y las familias la están pasando tremendamente mal para poder cubrir lo que se necesita para darle condición de vida a esa persona. Estos son tiempos donde el corazón tiene que estar por sobre las acciones", remarcó.

"Si hay un modo de agradecer todas estas obras es poniéndole un freno a Javier Milei en el Congreso Nacional en las elecciones del 26 de octubre. Tienen que ser los diputados y las diputadas las que paren el desastre que está haciendo este hombre con la Argentina. Quiere volver a endeudarnos, a las nuevas generaciones también les quiere cargar una mochila, porque la plata que toman es para hagan negocios algunos amigos de Caputo y los ricos de este país. Entonces, como vecinos y vecinas, tenemos que decirles que este modo de gobernar no va más", subrayó.

La jornada consistió, en primera instancia, de una recorrida frente a la avenida Ferrocarril Provincial y 857, donde se están llevando a cabo las tareas de desmonte y hormigonado. Posteriormente se dirigió hacia 855 y 897, donde observó la obra de asfalto realizada en ese tramo. Allí, especialmente para la ocasión, se montaron juegos para el disfrute de los más chicos y stands de Participación Ciudadana, con la finalidad que los quilmeños y quilmeñas realicen diversos trámites.

Asimismo, a lo largo del día se llevaron a cabo una serie de charlas sobre el nuevo sistema de boleta única de papel, que se implementará en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

La obra corresponde a un proyecto que genera una red de entretejido urbano que ayuda a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura. Es importante remarcar también la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad.