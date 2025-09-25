Coincidieron en reforzar la cooperación y en consolidar a Buenos Aires y a Río como motores de integración regional.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, llegó a Río de Janeiro para fortalecer la cooperación con esa ciudad hermana y consolidar los lazos institucionales y técnicos en innovación urbana, sustentabilidad y desarrollo económico, para impulsar proyectos conjuntos y posicionar a ambas ciudades como referentes en la agenda urbana latinoamericana.

La invitación oficial cursada por la ciudad de Río de Janeiro a Buenos Aires refleja el interés brasileño en profundizar la cooperación con la capital argentina, que busca consolidarse como un socio confiable y pragmático para la región. Esta visita marca un paso clave para posicionar a Buenos Aires como líder regional, impulsando una agenda compartida con Río.

En Río fue recibido por el Prefeito Eduardo Paes y se abordaron los desafíos comunes en desarrollo urbano, turismo e innovación, coincidiendo en la importancia de avanzar en proyectos conjuntos y consolidar a Río de Janeiro y Buenos Aires como motores de integración en la región.

“Río y Buenos Aires comparten historia, desafíos y oportunidades. Esta visita reafirma nuestra vocación de trabajar juntos para que nuestras ciudades sean cada vez más atractivas, innovadoras y competitivas en la región”, afirmó Jorge Macri.

El Jefe de Gobierno participó también en el Río Construção Summit 2025, en el panel “Desafíos y Soluciones Urbanas para las Grandes Metrópolis”, donde se abordaron estrategias de innovación, resiliencia y desarrollo urbano junto a Eduardo Paes (Prefeito de Río de Janeiro), Sebastião Melo (Prefeito de Porto Alegre) y Manola Zabalza Aldama (Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México). En ese marco, la Ciudad presentó la experiencia porteña en potenciar el rol del sector privado en vivienda, desarrollo y regeneración urbana, destacando el modelo de reglas claras, incentivos y participación privada para generar valor social y económico.

Además, Jorge Macri visitó el Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), un centro integrado de gestión urbana y resiliencia que funciona de manera continua y monitorea en tiempo real todo lo que ocurre en la ciudad, brindando respuesta rápida a los impactos de sucesos como lluvias intensas, deslizamientos, accidentes y eventos de gran magnitud. Responder a situaciones de emergencia pública, y seguir mejorando la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos es prioritario para el Gobierno de la Ciudad, que cuenta con el Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), pionero en América Latina.

Río de Janeiro es un nodo estratégico para esta agenda. Como segunda economía de Brasil y anfitriona de los principales foros climáticos internacionales, la ciudad es un espacio privilegiado para proyectar la visión porteña sobre transición verde, acción climática y economía del conocimiento.

"Este viaje de Jorge Macri a Río de Janeiro y San Pablo es importante. Con los prefeitos Eduardo Paes y Ricardo Nunes se ratificó una agenda común en materia de seguridad e innovación, ejes centrales para nuestras ciudades. Estos contactos reafirman la vocación de liderazgo que tiene nuestra Ciudad en la región y es muestra de la decisión de seguir trabajando junto con nuestros socios de Brasil", señaló el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

En noviembre, ambas ciudades serán escenarios de eventos internacionales clave: Río de Janeiro albergará la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, mientras que Buenos Aires será sede de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Estos encuentros ofrecen una plataforma para fortalecer la cooperación y el liderazgo de ambas ciudades en la región.