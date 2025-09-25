La jornada arrancará a las 10, con el desfile que se realizará sobre la avenida Eva Perón, entre las calles 803 y 808. En tanto, el festival musical tendrá su inicio a las 13 y finalizará cerca de las 22, en el escenario montado en avenida Néstor Kirchner y calle 893. Durante la celebración, los asistentes también podrán encontrar una feria de emprendedores y gastronómica, sobre Néstor Kirchner entre Eva Perón y 893, con precios populares, entre otras atracciones.Además de El Mago y La Nueva, se presentarán los siguientes artistas y bandas locales de diferentes géneros, arrancando con la murga Los Duendes del Sur; DJ Kosme; Los Nuevos Soñadores; Las Voces del Quimil; Canto Sur; H1mura; Sudestada; La Planaria; Descarga a Tierra; Surkalla; Moscas Verdes; La 970; Willy y Los Bebe´'s Tropicales; L@ 22; MT & LBDM, y La Nueva Fuerza.Cabe destacar que el evento es organizado conjuntamente entre el Municipio de Quilmes y la Comisión de Festejos del Barrio La Paz y se implementarán los correspondientes protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza.