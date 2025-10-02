La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este jueves los trabajos de pavimentación que se están desarrollando en los barrios La Paz y San Antonio, de Quilmes Oeste, con fondos 100% comunales y como parte de los compromisos de gestión de asfaltar 1.000 cuadras en este segundo mandato.

“Necesitamos un país que le garantice la comida a todos los argentinos y argentinas a partir de tener trabajo, y recuperar ese proyecto de país. Entonces, con Macri y con Milei, no solo se endeuda al país como lo están endeudando, sino que también a las familias, y eso lo tenemos que frenar con un ejercicio democrático que es votando el 26 de octubre como lo hicimos el 7 de septiembre, y La Paz tiene que votar contundentemente al peronismo para poder ponerle un freno a Milei en las urnas”, afirmó Mayra.

Y subrayó: “Votar el 26 de octubre a Fuerza Patria es también que Cristina esté un poquito más cerca de estar en libertad. Y eso lo tiene que manifestar el pueblo, porque no hay estado de derecho en este país. No hay una justicia objetiva ni independiente. Sabemos que a los funcionarios judiciales no les importa cómo vivimos. Son funcionales a Macri, a Milei y a todos los que se creen dueños del país. Y tienen secuestrada a Cristina, porque es la única mujer que cuida a la Argentina, a las nuevas generaciones y al pueblo en su conjunto. No le ganan en las urnas. Por eso la proscribieron y no pudimos elegirla como candidata diputada en las últimas elecciones”.

Mayra saludó a varias vecinas frentistas en la zona de las calles 810 entre 891 y 892, y dialogó con ellas en relación al nuevo sistema de boleta única de papel, que se implementará en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y también sobre las tareas que se están llevando adelante.

En concreto se trata de la pavimentación de 19 cuadras (7 para el barrio La Paz y 12 para el barrio San Antonio) donde se apunta a mejorar la circulación en la zona y a facilitar el acceso de servicios de transporte y de emergencia. Es importante señalar que el actual proyecto corresponde a la ejecución de pavimentos tanto en calles que actualmente son de tierra, como a la revisión de algunos asfaltos antiguos. Asimismo las tareas contemplan la reparación de las veredas que pudieran verse afectadas, así como también los desagües correspondientes.

En este marco, la vecina María Moreno contó: “Hoy el pavimento significa un cambio muy importante en la vida de todos, algo que esperábamos hace mucho, que mejora la calidad de vida". Y Alba Ruiz Díaz, de 89 años dijo: “Antes era muy difícil salir por el barro. Le agradezco infinitivamente a Mayra por esto, es una buena Intendenta, una buena persona. Va a cambiar el barrio”.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Obras, Ramiro Beltrani; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y el concejal de UP, Ezequiel Arauz.