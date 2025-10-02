Participaron el presidente de la entidad e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto funcionarios provinciales y jefes comunales de todo el país.

El intendente de Avellaneda participó de la asamblea ordinaria de la FAM, en la El intendente de Avellaneda participó de la asamblea ordinaria de la FAM, en la que se propusieron y definieron acciones conjuntas ante las medidas que lleva adelante el gobierno nacional.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Las y los intendentes juegan un papel fundamental en este contexto tan complicado, en el que en todo el país se sufren las consecuencias de las políticas de un Gobierno nacional que no cree en el federalismo". "La situación es de una enorme gravedad institucional: vamos a seguir exigiendo que Javier Milei cumpla sus obligaciones con las provincias y deje de desentenderse de la educación, la salud y la seguridad de nuestro pueblo", agregó.

"Gracias al compromiso de todos los intendentes bonaerenses y un gran trabajo territorial y permanente, en la Provincia brindamos todos los instrumentos que están a nuestro alcance para sustituir la ausencia del Estado nacional", explicó el Gobernador y concluyó: "Vamos a sumar fuerzas para seguir por el mismo camino: el de las convicciones y el de la gestión para brindar respuestas en los 135 municipios”.

Ferraresi remarcó: "Potenciar estos espacios colectivos y acompañar a Axel es fundamental para construir un futuro mejor para todos y todas. Este 26 de octubre tenemos que sumar fuerzas y defender a nuestro pueblo"º Ferraresi remarcó: "Potenciar estos espacios colectivos y acompañar a Axel es fundamental para construir un futuro mejor para todos y todas. Este 26 de octubre tenemos que sumar fuerzas y defender a nuestro pueblo"º

La FAM tiene el objetivo de defender la autonomía municipal, impulsar programas de colaboración con organismos nacionales e internacionales, fortalecer la administración pública de los gobiernos locales y fomentar la interacción con distintos actores de la sociedad.