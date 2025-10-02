Lanús Gobierno llevará adelante una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Popular “Hecho en Lanús” el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre. Ambas jornadas se estarán desarrollando de 15 a 19 horas.

Las y los vecinos que se acerquen a los puestos encontrarán emprendimientos gastronómicos y productivos con indumentarias, artesanías y comidas de elaboración casera con origen en Lanús.

A continuación, los dos puntos de Hecho en Lanús para este fin de semana:

Plaza 1° de Mayo (Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2200, Valentín Alsina).

(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2200, Valentín Alsina). Plaza Arias (Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste).

La Feria de la Economía Social y Popular “Hecho en Lanús”, se realiza desde mayo de 2024, y facilita el acceso a la producción local, promoviendo así la economía interna y regional.