Lanús Gobierno llevará adelante una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Popular “Hecho en Lanús” el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre. Ambas jornadas se estarán desarrollando de 15 a 19 horas.
Las y los vecinos que se acerquen a los puestos encontrarán emprendimientos gastronómicos y productivos con indumentarias, artesanías y comidas de elaboración casera con origen en Lanús.
A continuación, los dos puntos de Hecho en Lanús para este fin de semana:
- Plaza 1° de Mayo (Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2200, Valentín Alsina).
- Plaza Arias (Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste).
La Feria de la Economía Social y Popular “Hecho en Lanús”, se realiza desde mayo de 2024, y facilita el acceso a la producción local, promoviendo así la economía interna y regional.