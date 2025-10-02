Este fin de semana se llevo a cabo la Quinta edición del Campionato Scuola Pizzaioli, el 27 y 28 de septiembre en La Rural, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT).

Este evento, que celebra la auténtica pizza italiana y la cultura enogastronómica de Italia, contará con la participación del Bernalense Andrés Delicia, que en junio del 2024 fue campeón mundial de Pizza a la Piedra, representará a su Pizzería, Don Andrés, ubicada en Bernal.

Conocido por su estilo siciliano y su distintiva pizza cuadrada, Delicia se ha ganado una reputación por utilizar insumos de altísimo nivel. Su pizzería opera exclusivamente mediante pedidos por redes sociales y WhatsApp, ofreciendo un servicio de delivery que ha cautivado a los amantes de la pizza.

El Campionato, organizado en colaboración con el Consulado General de Italia en Buenos Aires, se ha consolidado como un evento pionero en Sudamérica, reuniendo competidores de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Cuba, Curazao, Peru, Ecuador entre otros.

Los participantes fueron evaluados por un jurado compuesto por expertos italianos, quienes puntuarán en base a profesionalidad, técnica y gusto. El Bernalense Andres Delicia fue consagrado como SUB CAMPEON SUDAMERICANO en la categoria PIZZA IN PALA ROMANA, con una cubierta de muzzarella, chorizo a la parrilla ahumado, morrones asados caseros y chimichirri argentino. Sumando asi otro galardon para su pizzeria.