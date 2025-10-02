El domingo 28 de septiembre se realizó el Festival Primavera Bonaerense, organizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la colaboración de la Municipalidad de Berazategui. De esta manera, las juventudes disfrutaron de una tarde de encuentro en el Paseo de la Memoria, donde hubo varias actividades para todos los gustos.

La directora de Juventudes bonaerense, Ayelén López, indicó: “Organizamos este festival para cerrar el Mes de las Juventudes. Estamos muy contentos, festejando la primavera en este hermoso espacio. Agradecemos a la Municipalidad de Berazategui y desde el Gobierno bonaerense vamos a seguir acompañando a todos los pibes y las pibas de la Provincia”.

Durante el encuentro festivo, las y los jóvenes compartieron juegos, recreación, una radio abierta, un espacio de serigrafía y la presentación de la banda Cafundó.

Además, se instalaron stands de la Dirección provincial y de la Subsecretaría municipal de Juventudes, que brindaron información de interés juvenil.