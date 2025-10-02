Juan Alberto García Tonzo, de 31 años, fue hallado responsable de la muerte del niño por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Avellaneda. La audiencia de cesura será hoy a partir de las 9 horas.

El jurado popular encargado de juzgar al policía acusado del crimen de Bastián Escalante Montoya, de 10 años, lo declaró culpable por “tentativa de homicidio agravada con uso de arma y exceso de la legítima defensa de los ladrones” por unanimidad y por el “homicidio agravado por el uso de arma" de Bastián por 10 votos.

El 10 de julio de 2023, Bastián regresaba a su casa junto a su mamá, tras jugar al fútbol en la Sociedad de Fomento del barrio La Carne de Wilde. A pocas cuadras, García Tonzo –que había ido a buscar a su hijastro de 19 años a la escuela técnica N°3 de Wilde-, tras estacionar su moto, fue interceptado por cuatro sospechosos, tres de ellos menores, quienes intentaron robarle. Tonzo dio la voz de alto, extrajo su arma reglamentaria y comenzó a disparar a mansalva contra los malvivientes. En ese contexto, dos balas impactaron en Bastián, quien cayó desvanecido de su bicicleta.

El menor falleció al día siguiente por las heridas causadas por los proyectiles: una en el cuello y otra en el omóplato.

En más de una oportunidad, la madre del niño aseguró a diversos medios que "los motochorros no estaban armados", lo que descarta la versión de un enfrentamiento armado.

Este jueves 2 de octubre, la jueza María Angélica Sayago del Castillo presidirá esta instancia, donde la fiscal Mariela Montero, los abogados de la familia y la Comisión Provincial por la Memoria, y la defensa oficial, presentarán sus argumentos para establecer cuántos años deberá pasar tras las rejas el policía exonerado.

Cintia Palacios, estudiante de la carrera de Periodismo de la UNDAV