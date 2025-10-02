MetroGAS presentó su 6° Reporte de Sustentabilidad, en el que expone los logros de su gestión en eficiencia operativa, infraestructura y compromiso con la comunidad mediante programas educativos y sociales alineado con la estrategia de la compañía basada en la sostenibilidad y la transparencia.

En este reporte, el segundo que realiza de manera anual, la distribuidora de gas natural por redes más grande de la Argentina reafirma su compromiso con el cliente, a quien pone en el centro de todas sus acciones.

“El 2024 fue un año de consolidación y desafíos superados que quedaron reflejados en este Reporte de Sustentabilidad, que contiene los resultados de la gestión de la compañía alineados al Plan Estratégico”, dijo el CEO de MetroGAS, Sebastián Mazzucchelli.

Con más de 2,4 millones de clientes y una red de 18.502 km de cañerías en CABA y el conurbano bonaerense, la compañía consolidó su modelo de atención ágil y accesible.

Durante 2024, más de 1,38 millones de usuarios optaron por la factura digital, lo que representa un crecimiento del 9,3 % respecto al año anterior, y el 81 % de las gestiones se realizaron de forma digital o por autogestión telefónica.

En materia de infraestructura, se ejecutaron 9 proyectos de renovación de redes, se reemplazaron 66 kilómetros de cañerías de hierro fundido y se inspeccionaron 24.100 kilómetros con tecnología de última generación.

El reporte también resalta el compromiso de MetroGAS con la gestión ambiental. A lo largo del año se realizaron estudios de biometano e hidrógeno, se midieron las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se desarrollaron campañas como “Comunidad del Sí” y “Árbol”, esta última con 1.538 adhesiones y la plantación de 77 nuevos ejemplares.

En el plano comunitario, se reactivó el programa Hogar Cálido Hogar en escuelas primarias, se capacitaron 1.372 estudiantes en el oficio de gasista matriculado y se asistió a 1.344 familias a través del programa Instalaciones Solidarias, que obtuvo el Premio APSAL 2024. Además, se organizaron 8 jornadas de voluntariado, con la participación de 137 colaboradores que dedicaron 3.400 horas a distintas iniciativas sociales.

“Operación segura y confiable, cliente en el centro, eficiencia operativa, capital humano, grupos de interés y desarrollo sostenible constituyen las seis líneas de acción que hoy, gracias al trabajo colaborativo de nuestros equipos, hemos convertido en avances concretos”, destacó Mazzucchelli durante la presentación del reporte.

En el encuentro estuvieron presentes autoridades de la compañía; el director general de CEADS, Sebastián Bigorito; el director de Economía Social y Sociolaboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Caldarola; y el representante de la organización civil “Ingeniería Sin Frontera”, Rodrigo Morales, entre otros.

Con certificaciones vigentes ISO 9001, 45001 y 14001 hasta 2027, MetroGAS reafirma su compromiso con la excelencia operativa, la transparencia y el desarrollo sostenible e integra la innovación y el cuidado del ambiente en cada aspecto de su operación.

Acceder al reporte en el siguiente link https://sustentabilidadmetrogas.com.ar/

Acerca de MetroGAS

Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.500.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente sudamericano. Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.