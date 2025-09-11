Será este viernes 12 de septiembre a las 10.30 horas. Organizada por el departamento docente del centro de Neurociencia, estará a cargo de la Dra. Adriana Carrá, directora médica de EMA, con la moderación de la Dra. Silvina De Luca

El próximo viernes 12 de septiembre a las 10.30 horas, el centro integral de Neurociencia de Avellaneda, NeuroSalud, a través de su departamento docente, llevará a cabo una charla sobre Esclerosis Múltiple, dirigida a pacientes, familiares y público en general interesado en el tema.

La misma estará a cargo de la doctora Adriana Carrá, directora médica de Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), una asociación civil sin fines de lucro que brinda orientación y asesoramiento integral a personas afectadas por esta enfermedad, talleres terapéuticos y grupos de apoyo tanto para personas con EM como para sus familiares.

En la charla se abordará una explicación didáctica sobre qué es la esclerosis múltiple y cómo suele comenzar, qué factores aumentan el riesgo de desarrollarla, cuáles son los síntomas más frecuentes y cómo se diferencia de otras enfermedades.

También se detallará cómo influye la alimentación, el ejercicio y el manejo de estrés en la evolución de los pacientes, y muy especialmente los mitos que giran en torno a la convivencia con la EM. Por ejemplo, es falso que esta enfermedad siempre lleve a las personas a utilizar una silla de ruedas. Con los tratamientos actuales, la mayoría de los pacientes no llega a esa situación. También se abordará la temática de las mujeres que poseen esclerosis múltiple y desean quedar embarazadas, consejos prácticos para los pacientes en la vida cotidiana y orientaciones para el acompañamiento de los familiares.

Finalmente, se abordarán los avances más recientes en tratamientos y su impacto en la calidad de vida de los pacientes: el desarrollo de medicamentos más potentes y seguros, que controlen aún mejor la enfermedad y las terapias de reparación de la mielina (remielinización), para revertir el daño.

NeuroSalud es el primer centro integral de Neurociencia de la región, está ubicado en la calle Ameghino 818 de la ciudad de Avellaneda. Para más información sobre las charlas o prestaciones que allí se realizan, se puede contactar telefónicamente al 7515-7064, por WhatsApp al 11 6273-3032 o al mail [email protected]