Hace exactamente un año, en el cierre de la fase regular de la B Nacional 2024, se quebraba la comisión directiva del QAC. Por un lado, la secretaría de comunicación y Lisandro López, vicepresidente de la institución; por el otro, Mateo Magadán y la Agrupación Negra. Una pelea que alcanzó su clímax en febrero de este año, cuando se protagonizó una pelea entre Lisandro López y Sebastian Sierra en el hall de la Sede Social. Un año después, hubo un reencuentro en la platea del Estadio Centenario, en el partido frente a Ferro. En la foto, en el extremo derecho, se puede ver al expresidente Mateo Magadán, junto a su padre Roberto Magadán y el exvicepresidente Alejo Capano. Del otro lado, Lisandro López, hombre fuerte del fútbol de Quilmes hasta 2024; Juan Cruz Wynveldt, exsecretario de comunicación; y Maximiliano Villar, propietario de un ecosistema de medios partidarios relacionados con el mundo Quilmes. ¿Habrá reconciliación o un segundo capítulo? El tiempo lo dirá.