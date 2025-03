COMUNICADO del Polo Productivo y Social Pedro Coria

Nos movilizamos, por la memoria ,verdad y justicia

No olvidamos!

No nos reconciliamos!

No perdonamos!

Que arda eterna la memoria de lxs compañerxs secuestrados,torturados y asesinados .

No olvidamos que en nuestro país existió un plan de persecución y exterminio para llevar adelante un plan económico que al día de hoy y las próximas generaciones seguirán pagando sus consecuencias.

