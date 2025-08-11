Para las legislativas 2025 del próximo domingo 7 de setiembre ya están oficializadas la mayoría de las nominas que competirán a cargos electivos.

Quilmes tiene 16 listas

Partidos Politicos:

CONSTRUYENDO PORVENIR

PARTIDO LIBERTARIO

VALORES REPUBLICANOS

ALIANZA ES CON VOS ES CON NOSOTROS

ALIANZA NUEVOS AIRES

ALIANZA POTENCIA

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

ALIANZA FUERZA PATRIA

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES

ALIANZA UNION LIBERAL

ALIANZA UNION Y LIBERTAD

MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA

PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL

PARTIDO POLITICA OBRERA

PARTIDO TIEMPO DE TODOS

En Berazategui hay oficializadas 11 listas

Partidos Politicos:

ALIANZA NUEVOS AIRES

ALIANZA POTENCIA

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

ALIANZA FUERZA PATRIA

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES

ALIANZA UNION Y LIBERTAD

MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA

PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL

PARTIDO POLITICA OBRERA

PARTIDO TIEMPO DE TODOS

En Avellaneda hay 11 listas

Partidos Politicos:

PARTIDO LIBERTARIO

ALIANZA NUEVOS AIRES

ALIANZA POTENCIA

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

ALIANZA FUERZA PATRIA

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES

ALIANZA UNION Y LIBERTAD

MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA

PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL

PARTIDO POLITICA OBRERA

En Lanús, las listas son 14

Partidos Politicos:

CONSTRUYENDO PORVENIR

PARTIDO LIBERTARIO

VALORES REPUBLICANOS

ALIANZA NUEVOS AIRES

ALIANZA POTENCIA

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

ALIANZA FUERZA PATRIA

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES

ALIANZA UNION LIBERAL

ALIANZA UNION Y LIBERTAD

MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA

PARTIDO POLITICA OBRERA

PARTIDO TIEMPO DE TODOS