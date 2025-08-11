Para las legislativas 2025 del próximo domingo 7 de setiembre ya están oficializadas la mayoría de las nominas que competirán a cargos electivos.
Quilmes tiene 16 listas
Partidos Politicos:
CONSTRUYENDO PORVENIR
PARTIDO LIBERTARIO
VALORES REPUBLICANOS
ALIANZA ES CON VOS ES CON NOSOTROS
ALIANZA NUEVOS AIRES
ALIANZA POTENCIA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
ALIANZA FUERZA PATRIA
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
ALIANZA UNION LIBERAL
ALIANZA UNION Y LIBERTAD
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL
PARTIDO POLITICA OBRERA
PARTIDO TIEMPO DE TODOS
En Berazategui hay oficializadas 11 listas
Partidos Politicos:
ALIANZA NUEVOS AIRES
ALIANZA POTENCIA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
ALIANZA FUERZA PATRIA
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
ALIANZA UNION Y LIBERTAD
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL
PARTIDO POLITICA OBRERA
PARTIDO TIEMPO DE TODOS
En Avellaneda hay 11 listas
Partidos Politicos:
PARTIDO LIBERTARIO
ALIANZA NUEVOS AIRES
ALIANZA POTENCIA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
ALIANZA FUERZA PATRIA
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
ALIANZA UNION Y LIBERTAD
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL
PARTIDO POLITICA OBRERA
En Lanús, las listas son 14
Partidos Politicos:
CONSTRUYENDO PORVENIR
PARTIDO LIBERTARIO
VALORES REPUBLICANOS
ALIANZA NUEVOS AIRES
ALIANZA POTENCIA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
ALIANZA FUERZA PATRIA
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
ALIANZA UNION LIBERAL
ALIANZA UNION Y LIBERTAD
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
PARTIDO POLITICA OBRERA
PARTIDO TIEMPO DE TODOS