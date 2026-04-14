La Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes denunció y repudió los mensajes de odio y difamatorios recibidos en redes sociales contra la historia de lucha de las Madres y contra Cristina Cabib, presidenta de la Comisión.

Puntos clave del comunicado de las Madres:

- Denuncia: Rechazan ataques que reivindican el genocidio y las políticas de la última dictadura militar.

- Defensa del legado: Reafirman el compromiso con Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 detenidos-desaparecidos.

- Contexto político: Señalan que estos sectores son "propiciados por el gobierno de Milei".

- Convocatoria: Llaman a la comunidad a seguir defendiendo el legado: "¡No a la impunidad de Ayer y de Hoy!"

Adhesiones: Secretaría de Mujeres, Diversidades y http://DD.HH del Municipio de Quilmes, SUTEBA, ATE Quilmes, CTA-A, PCR, Movimiento Evita, Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia, entre otras organizaciones.

El comunicado destaca que los crímenes de la dictadura continúan siendo juzgados gracias al compromiso social, como se vio en las movilizaciones del 24 de marzo.