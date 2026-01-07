Los 50 integrantes de la lista acumulan casi US$ 78.000 millones, 12,1% del PBI de 2023 y un 68% más que en la última edición del ranking 2020 en plena pandemia. En 2019, el número alcanzó los US$ 46.440 millones y hoy esas cifras se acercan a su mejor versión, en 2018, cuando el top 50 acumulaba unos US$ 70.000 millones de patrimonio. Empresarios self made y herederos, los nuevos integrantes y los grandes ausentes en esta cuarta edición del Ranking Forbes Argentina.

Lo que llamó la atención es que entre los primeros 50, hay un empresario quilmeño. Se trata de Julio Fromeni. Es el fundador y CEO de Grupo Galeno y Galeno Seguros. Está ubicado en el puesto 45, pese a perder casi 200 millones de dolares del 2020 al 2024.

Fraomeni se recibió de médico a los 23 años y un año más tarde ya ejercía como cirujano, una especialidad que nunca abandonó mientras desarrollaba en forma paralela su vocación de empresario.

Galeno es el tercer grupo de medicina prepaga y cuenta con una oferta que incluye 68.000 profesiones, 8.200 farmacias, una red propia de sanatorios y una dotación de más de 10.000 empleados. Tiene una participación en Agrosal, la empresa agro-ganadera del grupo con 45.000 hectáreas en Buenos Aires.

Se estima que su hermana tiene un porcentaje de la compañía, por lo cual se asigna solo el 50% a su propiedad. Dentro de sus inversiones en real estate se destacan los 60.000 m2 de oficinas en Puerto ......................................................................................................................................................................

Marcos Galperin

2024: US$ 8.500 millones

2020: US$ 4.200 millones

Cuarto de cinco hermanos varones, aprendió a leer y escribir antes de empezar el colegio. Nieto del fundador de la curtiembre SADESA, estudió en el colegio San Andrés de San Isidro. Buen alumno, deportista y fanático del rugby, rechazó una convocatoria a Los Pumitas para estudiar su carrera de grado en Estados Unidos en Wharton, donde fue compañero de Elon Musk, a quien hoy admira y de quien se confiesa "supercholulo". Tras un regreso a la Argentina, volvió a emigrar para un MBA en Stanford.

No reconoció a Warren Buffett en una clase pero tuvo su famoso viaje en auto con John Muse, socio fundador de HM Capital Partners, el primer inversor que compró la idea de Mercado Libre. A 25 años de su fundación, Marcos Galperin la convirtió en la empresa más grande de América Latina con 75.000 empleados, que genera 27 puestos nuevos por hora y 334 transacciones por segundo. Opera en 18 países latinoamericanos y Portugal.

Dentro de sus principales hitos se destaca su salida a bolsa en 2007 en el Nasdaq y, según su último reporte de ganancias, el cual incluye operaciones para el segundo trimestre de 2024, las ventas llegaron a los US$ 5.100 millones, con un crecimiento del 42% interanual. Los ingresos operativos en el segundo trimestre fueron de US$ 726 millones, un aumento del 9% interanual general y del 31% excluyendo a Argentina. Por fuera de Mercado Libre, la rama de negocios más importante de Galperin es Mercado Pago, prevista en el business plan original que redactó en Stanford y que creó en 2003, y ya alcanza los 52 millones de usuarios. Los activos que gestiona la plataforma superan los US$ 6.000 millones, mientras que la cifra del portafolio de créditos alcanza los US$ 5.500 millones.

Por otro lado, la plataforma comenzó a sumar otro tipo de opciones para sus usuarios, como es el caso de Meli Dólar en Brasil, una criptomoneda atada al valor del dólar desarrollada por la propia empresa. Otros verticales de negocio incluyen Mercado Envíos, la pata logística de MeLi, y Mercado Ads, la plataforma publicitaria. Además, también está el segmento de adquirencia que crece con un volumen total de pagos procesados (TPV) de cerca de US$ 34.000 millones, lo que deja como resultado un aumento interanual del 24%, impulsado por comerciantes de mayor tamaño en el negocio de POS y la expansión de los pagos online.

Este crecimiento se observa también en la Argentina, que a pesar de la devaluación del peso incrementó las ganancias en dólares en este vertical. Optimista con el futuro de Argentina y el mundo, Galperin recomendó hace poco en La Nación: "Si vos sabés aprender, tenés un cerebro flexible y te vas a poder adaptar". Sus libros de negocios de cabecera: Built to Lost y Good to Great de Jim Collins, e Innovator's Dilemma de Clayton Christensen.

Forbes US full profile

Hugo Sigman, Silvia Gold & hijos

2024: US$ 6.300 millones

2020: US$ 2.000 millones

Casados hace 54 años, el psiquiatra Hugo Sigman y la bioquímica Silvia Gold crearon Insud Pharma, el conglomerado de más de 10 empresas con fuerte presencia en la industria farmacéutica. Desde el exilio en Barcelona, en 1977, el matrimonio lo fundó para comercializar principios activos. Hoy, Insud Pharma tiene 7.000 empleados en 50 países y 18 plantas de producción. Facturaría más de 2.000 millones de euros al año.

Dos de sus tres hijos, Lucas y Leandro Sigman, lideran el grupo que está consolidado en España. En Argentina, Exeltis se presenta a través de los laboratorios Elea-Phoenix (50% Sigman y 50% Sielecki, quienes compraron Phoenix a GSK en 2017). Tienen participación también en Sinergium Biotech y Bioceres. Este año concretó la adquisición del negocio de salud femenina de la norteamericana Viatris, lo que lo convirtió en el mayor fabricante de anticonceptivos del mundo y refuerza su presencia en África y la India.

En 2022, anunció la venta de 55% de mAbxience, la biotecnológica que produce en Argentina el principio activo para la vacuna de AstraZeneca contra el Covid, por 495 millones de euros (unos US$ 550 millones). Insud tiene, además, 33% de Biogénesis Bagó, el mayor proveedor veterinario del país, con fuerte presencia internacional: producen 500 millones de vacunas al año. Es el principal productor del mundo de la vacuna antirrábica, uno de los principales fabricantes de la vacuna contra la fiebre aftosa y tiene un joint venture con planta propia en China.

La diversificación del grupo incluye emprendimientos agropecuarios y forestales (como Garruchos Agropecuaria, firma propietaria de 200.000 hectáreas de tierra en la Argentina y producción mayoritariamente ganadera, y Pomera Maderas), la fundación Mundo Sano (que lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas) y la productora de cine K&S Films (responsable, por ejemplo, de películas como Relatos salvajes y El Ángel, y series como El Reino y División Palermo).

En antiguas entrevistas con Forbes, Sigman decía que admiraba "la capacidad de supervivencia a las crisis del empresario argentino", soñaba con terminar la grieta y citaba a José Ingenieros: "Los estrategas piensan a 50 años; los políticos, en las próximas elecciones".

Alejandro Pedro Bulgheroni

2024: US$ 5.100 millones

2020: US$ 5.400 millones

Su bisabuelo llegó de Génova a Santa Fe en 1870. Cien años más tarde, su padre pasó del almacén familiar de ramos generales a ser proveedor de bridas para petroleras. Junto con su hermano Carlos, fallecido en 2016, fue parte de esa transformación que los convertiría en petroleros. Alejandro Bulgheroni es el Chairman de Pan American Energy Group y preside la compañía junto a uno de sus cuatro sobrinos, Marcos Bulgheroni, actual CEO de la organización.

El principal activo de los Bulgheroni es el 25% de Pan American Energy Group, la petrolera más grande del país después de YPF, que surgió de la fusión entre Bridas Corporation y BP, cada una con el 50% del paquete accionario. La empresa está presente tanto en el segmento Upstream de producción de hidrocarburos como en el Downstream con la refinación y comercialización de combustibles a través de Axion Energy con la refinería Campana y unas 600 estaciones de servicio. Tiene un market share alrededor del 15% tanto en petróleo como en gas natural y del 14% en la venta de combustibles.

En el upstream, se destaca su liderazgo histórico en la cuenca del Golfo San Jorge con su yacimiento estrella "Cerro Dragón" en Chubut. No obstante, el declive natural de esta cuenca madura hizo que, poco a poco, la empresa fuera diversificando su producción hacia el shale de Vaca Muerta. De hecho, los planes de expansión son tan ambiciosos que ya se reservó capacidad de transporte de crudo con la firma de un acuerdo para construir un oleoducto denominado "Vaca Muerta Sur", que irá a un nuevo puerto de aguas profundas en Río Negro.

En este mismo puerto también se ubicará el barco Hilli Episeyo, con el cual PAE se convertirá en la primera petrolera nacional en exportar GNL, en un acuerdo con la noruega Golar. Se trata de una planta licuefactora flotante que podría empezar a operar en el año 2027 con 2,4 MPTA de producción y generaría exportaciones superiores a los US$ 1.100 millones al año. Al mismo tiempo, PAE participa en midstream, generación eléctrica de fuentes renovables y tradicionales, y tiene presencia en otros países de la región como México, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Entre Argentina, Bolivia y México, produce unos 250.000 barriles de petróleo por día y cuenta con 21.000 empleados de manera directa e indirecta. La inversión promedio anual de los últimos cinco años en Argentina fue de US$ 1.500 millones, de los cuales poco a poco el foco de transición energética va ganando protagonismo con la construcción de parques eólicos y el ingreso en la cadena del litio, donde tiene planes de exploración en el noroeste argentino. Agroland, Estancias del Lago y Alejandro Bulgheroni Family Vineyards son otros de los activos por fuera de los ingresos actualizados por la venta del 50% de Bridas a la china CNOOC.

Forbes US full profile

Luis Perez Companc & familia

2024: US$ 4.200 millones

2020: US$ 2.700 millones

Luego de la muerte de Gregorio "Goyo" Perez Companc el pasado 14 de junio, el grupo familiar se reordenó entre sus seis hermanos, que compartían el 75% de Molinos Río de la Plata y Molinos Agro, y el 100% de la energética Pecom. Luis, la nueva cabeza del grupo, les compró la participación, junto a Pilar y Rosario, a sus hermanos Jorge, Cecilia y Catalina, en una operación de US$ 450 millones (cifra no oficial).

El resto de las acciones pertenecen a la Anses (20%) y un 5% se reparten entre otros inversores. Presidente del directorio, pero con CEO ajenos a la familia en cada empresa, Luis encabeza la nueva estrategia de crecimiento y sueña con continuar el legado de su padre: al recordarlo en el último Coloquio de Idea, se le quebró la voz. Para asumir ese desafío, resulta clave Pecom Energía y Servicios, una proveedora de la industria petrolera que se quedó con áreas maduras de YPF en Chubut (El Trébol-Escalante) y volvió al segmento de upstream luego de varias décadas.

Hoy factura US$ 800 millones al año e invirtieron US$ 114 millones para apostar por la técnica de recuperación terciaria. Molinos tiene una facturación similar, mientras que Molinos Agro es la joya de la familia, con ventas por US$ 1.900 millones que surgen de derivados de la molienda de oleaginosas. Además, los Perez Companc poseen una gran diversificación de negocios, con fuerte presencia en alimentos, telecomunicaciones y energía. En Goyaike, los seis hermanos comparten el 100% de la empresa agropecuaria más importante de la familia, que tiene dos establecimientos ganaderos de 290.000 hectáreas en la Patagonia y al menos 15.000 hectáreas en Buenos Aires con un perfil mayoritariamente agrícola.

Otras propiedades incluyen SUDACIA, la sociedad financiera de la familia que, además de ser un vehículo de inversión, se calcula que es uno de los instrumentos que la familia utiliza para administrar su portafolio líquido; Temaikén (incluye "Munchi's, el apodo de su madre, María del Carmen Sundblad), con una valuación de US$ 54 millones; desarrollos inmobiliarios, reservas de tierras, autódromos, autos de colección y aviones. Los seis hermanos también siguen unidos en el 67% de CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos), uno de los mayores proveedores de combustible de la industria nuclear local.

La suma de las ventas que protagonizó la familia desde 1997 a la fecha representa una acumulación de US$ 3.681 millones, en su inmensa mayoría durante el período de la Convertibilidad. Durante ese mismo período también protagonizó algunas compras, como los activos alimenticios del grupo Bunge & Born por US$ 400 millones (60% de Molinos Río de la Plata); empresas lácteas, como Molfino Hnos y Abolio & Rubio (La Paulina); cárnicas, bodegas (Nieto Senetiner) y pastas (Luchetti y Fagnani Hnos) por otros al menos US$ 170 millones.

A su vez, se calcula que desembolsó otros US$ 150 millones en donaciones, como Fleni Escobar y el Hospital Austral. Ya en el siglo XXI, pagó US$ 70 millones por Friboi, uno de los mayores exportadores cárnicos de Chile, y continuó con su raid de compras y ventas a través de Molinos. "Comparto el rumbo del gobierno y vamos a seguir invirtiendo", dijo Luis en una reciente entrevista a Forbes.

Paolo Rocca

2024: US$ 4.100 millones

2020: US$ 3.400 millones

Sus ancestros, hace 200 años, construyeron un imperio marítimo que comerciaba de Génova a Asia pero duró menos de cinco décadas. Fue su abuelo, Agostino Rocca (1895-1976), el que desde una trágica historia personal (quedó huérfano a los 10 años tras un terremoto y luego combatió en la Primera Guerra Mundial) se convirtió en un industrial exitoso en la Italia de 1930 y, luego, crearía el Grupo Techint en Argentina en 1945.

Tenía varios lemas: "No gastar más de lo que se produce", "El amateurismo no sirve", "Las cosas tienen que tener un mínimo rendimiento y un máximo sentido social". Y "Si me secuestran, ustedes van y le pagan el doble, pero a Don Orione", tal como recordaba su hijo Roberto en Los dueños de la Argentina, de Luis Majul. Hoy, a los 72 años, Paolo Rocca supervisa el Grupo Techint junto a su hermano italiano Gianfelice (cuya fortuna es idéntica a la de Paolo), aunque las nuevas generaciones ya ocupan puestos relevantes en la compañía.

Sus empresas operan en la producción de acero, proyectos de ingeniería y construcción, minería, petróleo y gas, y el sector hospitalario y de atención médica italiano. En total, el Grupo Techint factura más de US$ 22.000 millones anuales y emplea a unas 52.000 personas en todo el mundo. Paolo, que es el director ejecutivo, reside en Argentina; mientras que Gianfelice dirige la empresa de atención médica del grupo, Humanitas, desde Italia.

A lo largo de sus más de 70 años de historia, la compañía construyó más de 11.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 2.000 kilómetros de caminos en Argentina. Además, participó en proyectos de gran envergadura como la construcción de plantas energéticas y la gestión de servicios públicos, diversificando sus actividades hacia sectores como el petróleo, con un rol destacado en los últimos años en el impulso de Vaca Muerta, y el transporte ferroviario.

Durante el último seminario de ProPymes, Rocca alertó sobre los desafíos que se avecinan y la necesidad de ajustes profundos para estabilizar la economía del país. "Hoy estamos frente a un nuevo cambio estructural, un reset de Argentina, que va a abarcar todos los sectores del país", comentó.

Eduardo Eurnekian

2024: US$ 3.500 millones

2020: US$ 1.100 millones

Tiene 91 años y la vitalidad intacta. Hijo de inmigrantes armenios que llegaron a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, fue líder en la industria textil con una fábrica familiar que hizo crecer al darle escala internacional. Luego de varias décadas, Eurnekian diversifica sus inversiones y en los años 80 fue pionero en la televisión por cable. Una década más tarde vendió, en distintas etapas, su empresa Cablevisión en US $750 millones.

El gran salto lo daría con su incursión en la aviación aerocomercial. Bajo su empresa Corporación América, Eurnekian y sus socios poseen más de 53 aeropuertos en todo el mundo, con ingresos declarados de más de US$ 1.400 millones. En febrero de 2018, Corporación América Airports pasó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Quien lidera actualmente estas operaciones es su sobrino, Martín Eurnekian, con el cargo de director ejecutivo y uno de los futuros sucesores de la compañía, ya que Eduardo no tuvo hijos.

Otro negocio rentable de la empresa fue la venta de 21 tiendas de free shop en aeropuertos libres de impuestos en Argentina, Uruguay, Ecuador y Armenia a la compañía suiza Dufry AG. Según los reportes oficiales, la operación se concretó por US$ 975 millones. De todas formas, el imperio de Eurnekian tampoco termina ahí. En las últimas décadas fue ampliando sus negocios a otros sectores, como es el caso de CGC, Compañía General de Combustibles, liderada por su otro sobrino, Hugo Eurnekian. La empresa es productora de petróleo y gas en Argentina, y opera yacimientos y oleoductos de hidrocarburos.

El holding también comprende producción de biodiesel con Unitec Bio, la constructora Helport, Corporación América Real Estate y el banco digital Wilobank, el cual vendió en 2022 a Ualá, la fintech liderada por Pierpaolo Barbieri. Eurnekian conoce al núcleo duro del gobierno desde adentro. Javier Milei y sus ministros Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona fueron empleados o consultores de sus empresas.

Con la confianza que le dan las experiencias compartidas lanzó frases candentes sobre el Presidente, desde "si me pide a mí que invierta yo le pido que se ponga las bolas y dirija el país", hasta "entiende realmente de economía, dejémoslo un poco porque mal no nos va".

Forbes US full profile

Ricardo Luis Rey Rodríguez & familia

2024: US$ 3.100 millones

2020: US$ 1.700 millones

Su madre, Edith Rodríguez, viuda de Alberto Rey, el fundador de Pluspetrol junto a Héctor Pedro Poli en 1976, posiblemente siga siendo la mujer más rica de la Argentina. Pero hace tiempo que la compañía es dirigida y usufructuada por Ricardo Luis Rey y sus dos hermanos. De bajísimo perfil, casi no hay fotos de ellos. Fuentes extraoficiales confirmaron a Forbes que los Rey habrían adquirido el 30% de los Poli en una cifra cercana a los US$ 1.300 millones

Hace dos años protagonizaron uno de los mayores negocios de la historia argentina: le vendieron el proyecto de litio Pozuelos Pastos Grandes a la china Ganfeng en US$ 960 millones. Lo habían comprado cuatro años antes a LSC Lithium Corporation por US$ 83,6 millones: el upside fue multimillonario. Con presencia en Argentina, Angola, Bolivia, Colombia, Ecuador, EE.UU., Países Bajos, Perú, Surinam y Uruguay, la empresa petrolera aumentó su producción interanual en la Argentina en un 29,6%, llegó a los 39.000 barriles diarios y anunció planes para llegar a los 60.000 de crudo y 17 millones de m3 de gas diarios en los próximos años. En este último negocio, la empresa tiene una participación destacada en Camisea, el mayor yacimiento de gas de Perú

El driver que explica este gran dinamismo es el aumento de la inversión en su yacimiento La Calera, uno de los 10 más grandes de Vaca Muerta, que comparte en alianza con YPF. En el último año, el éxito de este bloque fue tal que se ubicó en el top 3 de mayor crecimiento con un 71% de incremento de producción en el acumulado anual. Si se considera solo el último dato oficial (septiembre 2024), La Calera emerge como el bloque que más creció en todo el país, con un salto del 280% en petróleo y del 82% en gas. Además, los Rey se acaban de quedar en octubre de 2024 con otra de las grandes promesas de Vaca Muerta: los activos de ExxonMobil, que se disputaban todos los grandes players de Oil & Gas.

A pesar de presentarse en soledad y competir contra gigantes como YPF, PAE, Vista y Tecpetrol, Pluspetrol ofertó la mayor propuesta y, con una inversión de US$ 1.700 millones, pasa a controlar las áreas de la firma norteamericana que tienen como máxima atracción al bloque Bajo del Choique, uno de los de mayor potencial a nivel mundial. Si bien el proceso de desinversión de Exxon al decidir retirarse del país implica tener que inyectar un flujo de fondos mayor (se calculan unos US$ 500 millones de inversión inicial), el salto de producción que podría significar su puesta en marcha es muy relevante y colocaría a Pluspetrol entre las tres más grandes de Vaca Muerta en la ventana de crudo.

Lodovico Andrea Palú Rocca & familia

2024: US$ 2.700 millones

Es uno de los líderes de la cuarta generación de Techint en la Argentina e intenta honrar el legado de su padre Agostino (nieto del fundador), que murió en 2001 a los 56 años en un accidente aéreo. Lodovico tenía 27 años, su hermana Roberta 29 y Tomás, 25. Ingresó a Techint un año después de aquella tragedia y ocupó puestos de liderazgo en las áreas de planeamiento y gerencias en Perú, Brasil y Argentina.

Lodovico es vicepresidente de Techint Ingeniería y Construcción y presidente de Techint Compagnia Tecnica Internazionale, el centro de ingeniería con sede en Milán, Italia. También es miembro del Directorio de San Faustin, controladora del Grupo Techint. Además, preside el directorio en Fortín de Gainza, dueño de una estancia con el mismo nombre que suma 5.000 hectáreas en Santa Regina, Buenos Aires.

El holding Techint es controlado por sus tíos, Paolo en Argentina y Gianfelice en Italia, junto a la nueva generación que integran Lodovico y sus primos, herederos de su tía Anna Rocca de Bonatti. Hace 22 años conoció a la abogada Adriana Batan de Rocca y se casaron en el lago Maggiore en Italia. Tuvieron dos hijos, Agostina y Santiago. Comparten la pasión por la literatura y colecciones de arte en sus casas en Recoleta y Milán.

Alberto & Pablo Roemmers

2024: US$ 2.400 millones

2020: US$ 2.400 millones

Tres Albertos sintetizan la historia vigente de tres generaciones. La tercera continúa el legado de Alberto I, que en 1921 fundó el laboratorio que lleva su apellido. Oriundo de Alemania, tuvo un solo hijo con Candelaria Walter, también Alberto, quien falleció hace dos años a los 96, luego de expandir la empresa internacionalmente. Junto con Hebe Colman, tuvo cuatro hijos: Alberto, Alejandro, Pablo y Cristian, el menor, quien murió en un accidente con un parapente en Mendoza en 1998.

Alberto III y Pablo hoy conducen el grupo. Alejandro, retirado de la empresa, es escritor, empresario y preside la Fundación Argentina para la Poesía. La empresa tiene plantas propias en México, Brasil, Colombia y Venezuela. En Argentina controla cerca del 13% del mercado de medicamentos. Se dedica al desarrollo, elaboración y comercialización de medicamentos para las principales líneas terapéuticas, como cardiología, psiquiatría, pediatría, clínica médica, geriatría y cirugía, entre otras, y produce cinco de los 10 medicamentos de mayor venta en el país (Lotrial, Optamox, Amoxidal, Sertal Compuesto y Losacor) y es el laboratorio más grande del país, liderando el mercado en volumen de facturación, prescripciones y unidades vendidas.

Comercializa más de 117 millones de unidades al año, con más de 2.000 empleados y más de 71 marcas de medicamentos. En 2018, vendió por más de US$ 1.000 millones su participación del 50% en Mega Pharma, un laboratorio con sede en Uruguay que concentra las operaciones de la marca Roemmers fuera de Argentina. Bajo Siegfried concentra sus operaciones en América Latina (en países como México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile) y sus dos laboratorios (Investi Farma y Nova Argentia).

Este año, el grupo Roemmers acrecienta sus negocios. En marzo adquirió el 30% de la empresa Tuteur, que se especializa en medicamentos de alto costo. Y meses más tarde concretó la compra de las marcas de venta al público del laboratorio nacional IMVI, incluyendo la crema para dolores musculares Átomo Desinflamante, en una operación cercana a US$ 6 millones.

La compra la concretó la sociedad Gramon Millet, firma del grupo Roemmers para el negocio de los medicamentos de venta libre. Además, la familia es propietaria de San Juan de los Olivos, enfocada desde 1996 en el negocio del olivo, tanto en aceites como en aceitunas de mesa.

Roberto Daniel Urquía

2024: US$ 1.800 millones

2020: US$ 650 millones

Un rumor no confirmado sugiere que hace un año rechazó una oferta de más de US$ 2.000 millones para vender su empresa, fundada por su padre en 1948. En ese entonces, Adrián Pascual Urquía "Ñoño" creó Aceitera General Deheza (AGD) en Córdoba, dedicada a la industrialización de semillas oleaginosas. La heredaron sus tres hijos, Adrián, Adriana y Roberto, y la rama de su hermano Vicente conservaría una participación minoritaria.

Roberto, que hoy la dirige, fue quien habría decidido continuar con la compañía en lugar de venderla. "Creo en las asociaciones virtuosas", dijo hace dos años en un Forbes Summit Agro. Contador Público y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Córdoba, Urquía ocupó también diferentes cargos políticos, desde concejal e intendente de su localidad natal hasta legislador provincial y senador nacional. Pero hace tiempo que su foco volvió a AGD, un complejo agroindustrial que muele más de 20.000 toneladas diarias de semillas y posee capacidad de almacenamiento para más de 3,4 millones de toneladas de graneles.

La empresa, que emplea a más de 2.700 personas, diversifica sus negocios en actividades afines con mayor valor agregado, y sus productos abastecen al mercado argentino y a 45 países de los cinco continentes. AGD es una de las principales empresas exportadoras de aceites envasados del país, participando del 30% del total exportado desde Argentina. El grupo industrial AGD produce aceites crudos de soja, girasol y maní, aceites refinados y envasados, proteínas vegetales, maní apto para consumo humano y blancheado, manteca de maní, mayonesas, salsas y aderezos, además de dedicarse a la explotación agrícola y ganadera y a la comercialización de cereales, teniendo como principal destino la exportación.

AGD también tiene una red de acopio en ocho provincias (Córdoba, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos). Tiene además un desarrollo logístico destinado íntegramente a la exportación de oleaginosas. Aunque no cotiza en bolsa, compite a la par con Molinos Agro, que es una empresa pública, y la comparación de ciertas variables contribuye a una evaluación general de la empresa.

AGD participa a nivel país con más del 14% de las exportaciones totales de la industria aceitera y con un 25% de las exportaciones de maní apto para consumo humano. Coloca en mercados externos más del 95% de productos de molienda de semillas oleaginosas, y 1,5 millones de toneladas de maíz, trigo y sorgo. Además cultiva más de 200.000 hectáreas, sobre todo en Córdoba, y en 2019 compró 35.000 hectáreas por US$ 95 millones en Santiago del Estero a nombre de sus cuatro hijas.

Eduardo Francisco Costantini

2024: US$ 1.600 millones

2020: US$ 690 millones

Eduardo Costantini es uno de los empresarios más influyentes de Argentina. Su trayectoria abarca desde la administración de fondos de inversión hasta el desarrollo inmobiliario de lujo, pasando también por el impulso al arte latinoamericano. Tras iniciar su carrera como corredor de bolsa y ejecutivo de finanzas, en 1991 fundó Consultatio S.A., firma que se convirtió en un referente del real estate en Argentina y Estados Unidos, de la que tiene el 70%.

Entre sus proyectos destacados se encuentran el megaemprendimiento residencial Nordelta y el complejo de lujo Oceana Bal Harbour en Miami, valorado en aproximadamente US$ 700 millones. Su enfoque en el desarrollo inmobiliario comenzó a tomar forma en la década de 1990 con la adquisición de Catalinas Plaza y Alem Plaza, proyectos que establecieron un nuevo estándar para los espacios corporativos en la Ciudad de Buenos Aires. Más tarde vendría Nordelta, inaugurado en 1999, que hoy tiene 24 barrios y 45.000 residentes.

Otros proyectos de Consultatio incluyen Puertos en Escobar, inaugurado en 2010 y concebido bajo un enfoque de urbanización ecológica, reforzando el compromiso de Costantini con el diseño sostenible y las tendencias urbanas modernas, o Las Garzas, en Rocha, Uruguay. Asimismo, a través de Consultatio Real Estate en Estados Unidos, desarrolló los complejos Oceana Key Biscayne y Oceana Bal Harbour, donde introdujo un programa de arte que incluyó esculturas de Jeff Koons, reafirmando su pasión por el arte, también visible en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), que fundó en 2001.

Consultatio Asset Management es el brazo financiero que gestionaba activos por más de US$ 700 millones y que en abril 2024 duplicó su tamaño al comprar por US$ 50 millones (cifra no confirmada) TPCG, el principal referente de la negociación secundaria de activos de la Argentina y Uruguay para los inversores institucionalizados en el exterior.

La empresa fusionada dará a conocer su nuevo nombre en diciembre de 2024 y tendra tres CEO por unidad de negocios, todos bajo la dirección de Costantini, que en enero será padre por octava vez.

Javier Santiago Madanes Quintanilla & familia

2024: US$ 1.500 millones

2020: US$ 590 millones

Dueño de Aluar, es el único productor primario de aluminio en la Argentina. Con sede en Puerto Madryn (Chubut), tiene capacidad para producir 460.000 toneladas por año, en forma de placas, lingotes, barrotes, alambrón y aleaciones de aluminio para abastecer a las más diversas industrias. El 30% está destinado al mercado interno, y el resto se exporta a mercados como Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania, entre otros.

La División Elaborados, por su parte, son fabricados en la planta situada en la localidad de Abasto, provincia de Buenos Aires, que cuenta con una capacidad de producción de 35.000 toneladas anuales. La compañía -en la que ya tienen participación accionaria sus tres hijos- emplea a 2.253 empleados y facturó US$ 1.252 millones, según datos del balance al 30 de junio de 2023.

El empresario es además el principal accionista de Fate, que emplea a más de 2.000 personas y posee su fábrica en San Fernando, en un predio de 40 hectáreas, donde elabora el 40% de las cubiertas para automotores que se fabrican en Argentina. Tiene una capacidad productiva de 450.000 neumáticos mensuales y exporta el 40% de su producción a Brasil y al resto de Latinoamérica.

Jorge Brito & familia

2024: US$ 1.450 millones

2020: US$ 360 millones

Lidera el holding familiar y procura continuar el legado de su padre, que falleció en un accidente con su helicóptero en Salta en 2020. En simultáneo, ganó un alto perfil con la presidencia y transformación edilicia y de gestión del Club Atlético River Plate, que en 2024 alcanzó el mayor superávit de su historia. Es uno de los mayores accionistas y Presidente del Macro, el banco privado local con la red más grande de sucursales en el país que está valuado en alrededor de US$ 5.000 millones tras experimentar un repunte bursátil superior al 270% en dólares durante este año.

El patrimonio publicado concentra el de sus cinco hermanos y su madre, y prácticamente se cuadruplicó respecto al inicio de la pandemia: es una de las fortunas del país con mayor dinamismo. Brito es dueño de la agrícola-ganadera Inversora Juramento y de la desarrolladora inmobiliaria Vizora, liderada por su hermana Milagros, con desarrollos como Remeros Beach, The Link Towers, Madero Walk, Madero Walk Eventos y Zéncity.

Cada una tiene un valor de mercado y por sus inmuebles de US$ 245 y US$ 100 millones, respectivamente. Otros dos activos de peso de la familia son la distribuidora de gas Camuzzi (37%) y la generadora renovable Genneia (16,66%). La primera es la principal jugadora en el segmento de distribución de gas con más de 2 millones de usuarios y una zona de concesión que ocupa el 45% del territorio nacional a través de siete provincias.

La segunda es la principal generadora renovable del país con una potencia instalada superior a un GW mediante siete parques eólicos y tres solares. También controla otras empresas de menor magnitud como la estancia ganadera Coy Aike, la aseguradora ACR, la firma de soluciones tecnológicas ADDOC y la fabricante y distribuidora de electrónica de consumo Solnik.

#13

Jorge Ezequiel Delfín Carballo

2024: US$ 1.450 millones

2020: US$ 360 millones

Compró la entidad financiera en 1986 junto a su cuñado, ya fallecido, Jorge Brito padre, y desde entonces desarrolló los mismos negocios y mantuvo la misma participación accionaria que la familia Brito. Con lo cual, se benefició en una proporción similar por el repunte bursátil que registraron sus activos en los últimos años.

Juan Carlos & Sebastián Bagó

2024: US$ 1.380 millones

2020: US$ 660 millones

Juan Carlos y Sebastián son los hijos de Don Sebastián, quien fundó la farmacéutica familiar en 1934. Tienen 480 productos en más de 50 países, 10 plantas productivas en el mundo y 148 patentes obtenidas en 28 países por investigaciones y desarrollo propios.

Su expansión y desarrollo comenzó en 1945, y fueron el primer laboratorio en fabricar productos en base a penicilina en Argentina. Además, los Bagó son dueños de Disprofarma -la distribuidora líder del mercado farmacéutico argentino-, de Química Montpellier y del 50% de Biogénesis Bagó, entre otras sociedades.

Sebastián (h) y Juan Pablo son algunos de los integrantes de la tercera generación que hoy conducen la compañía, que está cumpliendo 90 años.

Alfredo Poli & hermanos

2024: US$ 1.350 millones

2020: US$ 700 millones

Históricos accionistas de Pluspetrol, los Poli ya no formarían parte de la petrolera que ahora está controlada en un 100% por la familia Rey Rodríguez. Según fuentes del mercado, la operación por el 30% del paquete accionario se hizo en una cifra cercana a los US$ 1.300 millones, pero ninguna de las dos familias, herederas de los fundadores, emiten comentarios al respecto.

El incremento del patrimonio familiar responde al éxito notable de Pluspetrol tanto en Vaca Muerta como en el negocio más grande de 2022 al vender por US$ 960 millones una empresa de litio que habían comprado en 2020 a US$ 83,6 millones (ver puesto 7, familia Rey Rodríguez).

Manuel Fernando Antelo Daneri

2024: US$ 1.300 millones

Rosarino, nieto de un industrial, estudió en La Sorbona, fue bohemio, chofer de embajadores y guitarrista callejero. En los 90, compró la operación local de Renault (35% del mercado) a los franceses y la de Nissan a los japoneses para luego revendérselas con upsides históricos.

Desencantado con la inestabilidad macro, emigró hace más de 20 años, a Uruguay y Europa, donde en 2007 compró CAT, una empresa de logística automotriz europea casi quebrada. La saneó y hoy tiene presencia en 27 países, factura 1.700M de euros y 9.000 empleados. Vive entre Menorca, Rocha, Montevideo y la Patagonia.

En 2021, incrementó sus negocios en Uruguay y lanzó Car One, Car One Shopping y Decathlon, y se asoció con Ford y Stellantis para fabricar utilitarios. En 2025 lanzará la marca danesa JYSK, de productos para el hogar.

Carlos Sielecki & familia

2024: US$ 1.250 millones

2020: US$ 510 millones

Con activos en la industria petroquímica y el transporte de gas natural, los Sielecki proveen casi un cuarto de las materias primas plásticas del país y controlan el flujo de la mayor parte del gas de Vaca Muerta. Poseen el 100% del Grupo Inversor Petroquímica, vehículo por el cual manejan una porción de la Compañía de Inversiones de Energía, que es propietaria del 51% de Transportadora General del Sur (TGS), que tiene el 70% del mercado de gas natural.

El grupo también tiene el control del 92% de Petroquímica Cuyo y del 100% de Petroken consolidado en Grupo PetroCuyo. Los activos de la familia se completan con el 50% de los laboratorios Elea-Phoenix, donde son socios de la familia Sigman-Gold.

Luis Alejandro Pagani & hermanos

2024: US$ 1.200 millones

2020: US$ 920 millones

Luis Alejandro Pagani es uno de los representantes de la familia propietaria de la mayoría accionaria en el Grupo Arcor, fundada por su padre, Fulvio Salvador Pagani, en 1951 en Arroyito, Córdoba, y reconocida en alimentos de consumo masivo. También tiene una presencia significativa en agronegocios y envases. Es el principal productor mundial de caramelos duros, el principal exportador de golosinas en países como Brasil, Chile y Perú, y el principal productor de harina de maíz en Argentina.

A través de Bagley, una asociación estratégica con Danone para los segmentos de galletas, alfajores y cereales, se posiciona como una de las principales empresas de la región. Opera 49 plantas industriales en América Latina, una en Angola (África) y oficinas comerciales en cuatro continentes.

La familia Pagani, conformada por cinco hermanos (Luis Alejandro, Claudia Susana, Lilia María, Alfredo Gustavo y Mario Enrique) herederos del fundador junto con la viuda de un sexto hermano, así como sus dos hijos (nietos del fundador), totalizan 8 miembros que representan dos generaciones. Arcor, con una participación de la familia estimada en cerca del 60%, es presidida por Alfredo Gustavo.

Guillermo Liberman & hermanos

2024: US$ 1.150 millones

2020: US$ 720 millones

Guillermo, Liliana, Silvina y Analía Liberman son los herederos de Samuel Liberman, el empresario argentino que falleció a los 92 años en julio. Durante las últimas dos décadas estuvo radicado entre Panamá y Uruguay. El empresario comenzó a forjar su fortuna en los años 60, con la representación de la marca de relojes japonesa Orient para América Latina. Tiempo después, en los 70, fundó Floramérica Enterprises, dedicada a la producción, distribución y comercialización de flores frescas.

La compañía -que empleaba a más de 6.000 personas- llegó a ser una de las mayores productoras de flores frescas del mundo, con plantaciones en Colombia, Ecuador y México, y centros de distribución en Estados Unidos, Holanda y Japón. La vendió en 1998 a Dole Food Company, de los Estados Unidos. En 1982, fundó VCC para clientes exclusivos de Acassuso y San Isidro.

En 1994, el 50% de VCC fue adquirido por Continental Cablevision de Boston, empresa que fue absorbida por US West en 1996. Ya en 1997, VCC lideraba la televisión por cable en Argentina, con 800.000 abonados.

En ese entonces, fue adquirida conjuntamente por el grupo Multicanal y Citicorp Equity Investment (CEI). Luego de la venta, Liberman fundó la Sociedad Latinoamericana de Inversiones (Grupo SLI) -que maneja su hijo Guillermo-, un consorcio que adquirió hoteles y casinos Hyatt e ingresó en la actividad agropecuaria, la biotecnología, las telecomunicaciones y el sector alimenticio.

Enrique Eskenazi & familia

2024: US$ 1.150 millones

2020: US$ 490 millones

Ingeniero químico, cumplió 99 años el pasado 4 de agosto. Tras un exitosa carrera en Bunge y Born, en los años 80 ingresó a la constructora Petersen, Thiele & Cruz, que terminó comprando, y con la que en los años 90 se diversificaría al obtener las licitaciones y el control de bancos provinciales como el Santa Fe (93,39%), Entre Ríos (64,42%), San Juan (70,14%) y el Santa Cruz (51%), privatizado por Néstor Kirchner.

También cuentan con la fintech Plus Pagos y la empresa Santa Sylvia, que administra al menos 10.000 hectáreas en San Juan. En 2007, tras un acuerdo con Repsol, obtuvieron el 14,9% de la empresa por un compromiso de pago de US$ 2.235 millones que consiguieron desembolsando menos de US$ 35 millones. En 2011, adquirieron un 10% adicional y en 2012 el gobierno estatizó YPF.

Hace un año, un fallo condenó a Argentina a pagar US$ 16.000 millones al Burford Capital que le habría comprado en 2015 el 70% del derecho a litigio por US$ 15 millones. El grupo Petersen afirmó que vendió todo y que no se beneficiaría con ningún fallo. Eskenazi se casó con Sylvia Storey y tuvo cinco hijos: Esteban, Ezequiel, Matías, Sebastián y Valeria.

Eduardo & Adriana Cohen Watkins

2024: US$ 1.100 millones

Son los herederos de Lily Safra -Lirio Watkins, tal como decía su documento-, fruto de su primer matrimonio con Mario Cohen, empresario textil y fabricante de medias de nylon. La filántropa y coleccionista de arte y de alhajas -que falleció en 2022- se casó con el empresario brasileño Alfredo Greenberg (que cambió su nombre a Freddy Monteverde), rey de los electrodomésticos, tras separarse de Cohen.

La muerte de su segundo marido la convirtió en heredera de alrededor de US$ 230 millones. Entonces se radicó en Londres y dejó sus inversiones en manos del banquero judío-libanés Edmond Safra, con quien estuvo casada 23 años. De él, heredó una enorme fortuna y creó una fundación en su honor con donaciones a proyectos de investigación contra la enfermedad de Parkinson y otras afecciones cerebrales.

También heredó propiedades a lo largo y a lo ancho del mundo. Entre ellas, La Leopolda, un palacete en el sur de Francia construido por el rey Leopoldo de Bélgica, cuyo valor es de 700 millones de euros. Eduardo es el más conocido de sus hijos. Es coleccionista de arte y desarrollador inmobiliario, además de tener el reconocido anticuario Arita y ser dueño del Hotel Francia.

#23

Alejandro Gotz & familia

2024: US$ 1.050 millones

2020: US$ 330 millones

El patrimonio de la familia Gotz fue uno de los que más se incrementó en términos porcentuales durante el último cuatrienio.

La firma extrajo el 2% del petróleo argentino y facturó unos US$ 250 millones. También poseen el 87,46% de Capex, dedicada a la generación eléctrica, térmica y renovable. Los hermanos son dueños de la tienda navideña Alparamis y de 26.000 hectáreas entre Formosa y Chaco.

Carlos Blaquier Arrieta & hermanos

2024: US$ 1.000 millones

2020: US$ 490 millones

Fundado en 1908 por Enrique Wollmann, el Grupo Ledesma, propiedad de la familia Blaquier Arrieta, se especializa en la producción de azúcar, papel y cuadernos, además de participar en los mercados de frutas, jugos y aceites cítricos, alcohol y bioetanol, carne y granos.

Entre sus empresas, se destacan: Castinver, que comercializa papeles y cuadernos producidos por el grupo; Bio Ledesma, dedicada a la producción y venta de bioetanol; y Ledesma Frutas (anteriormente Citrusalta), enfocada en la producción de pomelos y limones a granel.

El grupo también posee una participación del 50% en Franquicias Azucareras, propietaria de la marca Dominó, y otro 50% en Productores de Alcoholes de Melaza, orientada al almacenamiento, depósito y transporte de líquidos y sólidos, incluyendo transporte automotor y marítimo. Además, cuenta con una participación del 4% en la UTE Aguaragüe, dedicada a la exploración y extracción de petróleo y gas en Salta.

En 1927, tras el fallecimiento de Wollmann, su yerno Herminio Arrieta asumió la dirección de la empresa. Su hija Nelly Arrieta contrajo matrimonio con Carlos Pedro Blaquier, quien lideró la compañía desde 1970 durante más de 40 años. En 2013, su hijo, Carlos Herminio Blaquier Arrieta, asumió la presidencia. Carlos Pedro, padre de cinco hijos (Carlos Herminio, Alejandro, Santiago, Ignacio y María Elena), falleció en 2023. La empresa está dirigida por tres: Alejandro como presidente, y Santiago e Ignacio Blaquier Arrieta. Este año se incorporó al directorio Juan Ignacio Pereyra Iraola, de la 5° generación.

Francisco De Narváez Steuer

2024: US$ 1.000 millones

2020: US$ 920 millones

En 2015, se retiró de la política pública, tras haber logrado su punto más alto al vencer a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas de 2009 y ejercer como diputado. De raíces checas, nacido en Colombia y nacionalizado argentino, es la cara visible del Grupo De Narváez, una compañía multilatina con 21.000 colaboradores, 630 locales y presencia en Ecuador, Uruguay y Argentina.

En noviembre de 2020, se quedó con la operación de Walmart, que se convirtió en ChangoMás y tiene más de 90 tiendas y 8.000 empleados, además de un centro de distribución en Moreno (Buenos Aires). En 2022, anunció una inversión de $ 1.115 millones en el lanzamiento de las cadenas de farmacias Más Farma y Más Autocenter, un centro de servicios para el mantenimiento del automóvil.

El grupo tiene presencia en Ecuador, donde conserva Casa Tìa, y en Uruguay, donde controla las cadenas Ta-Ta, Multiahorro y BAS. Además del retail, es socio fundador de Rapsodia en 1999 junto a Josefina Helguera y Sol Acuña, y dueño de las marcas Caro Cuore y BabyCottons. Su abuelo materno, Carlos Steuer, fue el fundador de Casa Tía, un supermercado que llegó a tener 61 sucursales en todo el país y que en 1999 fue adquirido por el Grupo Exxel, un fondo de adquisición conformado por inversionistas estadounidenses, y Promodés, la segunda mayor cadena minorista de Francia (antes de fusionar con Carrefour), por US$ 630 millones.

#24

Jorge Guillermo & Ricardo Alberto Stuart Milne

2024: US$ 1.000 millones

2020: US$ 550 millones

Los hermanos Stuart Milne hicieron su fortuna a través del Banco Patagonia, que vendieron en distintas etapas. Primero con una venta parcial en 2010 al Banco do Brasil por US$ 300 millones y luego con el 18% restante en el 2018 por una cifra cercana a los US$ 180 millones.

Concentran sus negocios en el mundo agropecuario y en algunas inversiones de marcas de fast food. Estas actividades y el incremento de valor patrimonial surgido a través de inversiones resultantes del flujo de la venta del Banco Patagonia, le habrían permitido a los hermanos duplicar el valor monetario de sus activos desde 2020

Alfredo Coto

2024: US$ 1.000 millones

2020: US$ 450 millones

En 1970, junto a su mujer, Gloria García de Coto, fundaron la primera empresa que impulsó el sistema de venta directa productor-consumidor. Fue la primera en comercializar mensualmente 40.000 kg. de carne por sucursal. Compraba animales, los faenaba en su frigorífico, y los distribuía y vendía en sus propios locales. En 1987, el boom de los súper lo motivó a crear el Supermercado Coto, en Mar de Ajó.

Hoy, es la principal cadena de supermercados de capitales nacionales: tiene más de 120 sucursales. Además, opera tres frigoríficos y una planta avícola, desde donde exporta al mundo. En 2023, concretó la mayor apertura del año, con una inversión de US$ 30 millones. Se trata de un centro comercial en Nordelta, en un predio de 5 hectáreas en la localidad de Rincón de Milberg, que cuenta con un salón de ventas de 14.000 m2, estacionamiento para 700 autos y propuesta comercial.

Fue el argentino que más blanqueó en 2016 con Macri ($ 7.000 millones, equivalentes a más de US$ 450 millones). En los últimos años, diversificó sus inversiones e incursionó en el real estate de EE.UU. y España. Uno de sus focos fue en Miami, donde se asoció con la automotriz británica Aston Martin en un proyecto en Biscayne Boulevard: The Aston Martin Residences, con 66 pisos y 390 departamentos, a través de la desarrolladora G&G Business Developments cuyo CEO es Germán Coto, uno de los hijos del matrimonio.

En octubre de 2024 se sumó a un fideicomiso con IRSA y Banco Hipotecario para un desarrollo de 700 viviendas en Microcentro.

Ignacio De Marco

2024: US$ 1.000 millones

En 2009 fundó, junto a su socio minoritario Pablo Azorin, BairesDev, una compañía especializada en outsourcing de software nearshore. Es el unicornio bootstrapped más grande del mundo en su especialidad. La empresa alcanzó 100 clientes en 2014 y comenzó un crecimiento vertiginoso que se aceleró en la pandemia (en 2021 crecieron un 156%) al validarse el modelo de outsourcing de software en empresas de todo tipo de rubros y tamaños. En la actualidad, la empresa tiene unos 4.500 empleados y una facturación cercana a los US$ 350 millones.

El negocio de la compañía tiene en su core un desarrollo de herramientas de marketing digital propias para arbitrar mercados: de las necesidades de las empresas a conseguir el top 1% de los programadores de cada especialidad. El modelo que desarrollaron vuelve muy rentable a la compañía, ya que para ganar negocios deben realizar una inversión sobre ventas menor a la de sus pares.

La compañía está radicada en Estados Unidos y De Marco tiene el 48%, mientras que otros socios tienen porcentajes minoritarios. Además de jamás haber recibido inversión, crearon BDVentures, su propia aceleradora de startups para el segmento B2B, que cuenta con 45 empresas en su portfolio.

Gastón Taratuta

2024: US$ 960 millones

Se fue a Miami en 1996 con US$ 300. La oportunidad nació cuando le pidieron que creara una empresa para representar a UOL comercialmente desde Miami. A partir de esa propuesta invirtió US$ 5.000 y fundó IMS, su primera empresa, que luego se transformaría en Aleph Holding.

El negocio creado por Taratuta se basa en solucionar un problema clave para que el negocio de la publicidad digital pudiera escalar globalmente. Las grandes empresas de Silicon Valley no quieren lidiar con la complejidad financiera y regulatoria de cada país. Cuando un anunciante quiere usar las plataformas para promocionar sus productos y servicios, lo hace a través de Aleph, que es el principal comercializador global de empresas como X, Facebook, Instagram, TikTok y Linkedin, entre otras compañías.

La expansión de Aleph recibió un impulso con la inyección de US$ 473 millones de CVC Capital por el 23% de la compañía. Antes había vendido el 51% a Sony, a quien después le recompró su parte dejándola con un porcentaje minoritario y reteniendo cerca de un 40% de una empresa que tiene 89 oficinas en 130 mercados y valuada en USD 2,000 millones. En 2024 adquirió por USD 80 millones la participación mayoritaria de la fintech Local Payments.

Lionel Andrés Messi

2024: US$ 950 millones

2020: US$ 500 millones

El ser humano vivo más famoso del mundo y el argentino más reconocido de la historia tuvo ingresos formales de US$ 1.500 millones hasta junio del 2024, pero su patrimonio se reduce por el pago de impuestos. Es el único deportista en la lista.

Es el futbolista mejor pago de la MLS con un sueldo de US$ 20 millones al año, sin contar el acuerdo con la franquicia del Inter de Miami y Apple TV, por el cual se estima que recibe otros US$ 50 millones. El campeón del mundo en Qatar 22 y 8 veces ganador del Balón de Oro tiene convenios con marcas como Adidas, YPF, Gatorade, Lay's, Pepsi, Mastercard y Cirque du Soleil.

Su padre Jorge lleva adelante los negocios de la familia con inversiones en el rubro hotelero, el Real Estate, campos y el mundo de la moda. Gracias por tanto.

Marcelo Mindlin

2024: US$ 900 millones

La volatilidad de las acciones petroleras impacta en la estimación de su patrimonio que puede subir o bajar US$ 150 millones súbitamente (la tendencia de la industria es más alcista). Es uno de los empresarios más diversificados en la industria energética. Mediante su firma insignia, Pampa Energía, tiene una pata en la producción de hidrocarburos, el transporte de gas con TGS, la generación eléctrica tradicional y en las fuentes renovables.

En los últimos años, el management ejecutó una recompra de acciones en el marco de la pérdida de valuación de la compañía que elevó un 23% su participación al pasar del 19,6% al 24,2%. A su vez, controla el 25% de SACDE, la constructora que desarrolló el Gasoducto Vaca Muerta y gran parte de la Reversión del Gasoducto Norte, en una UTE junto al Grupo Techint. Entre su portfolio de proyectos de cara al futuro, se destaca la ampliación del sistema de gasoductos, la participación del oleoducto Vaca Muerta Sur y la construcción de una planta de fertilizantes.

En el Upstream, es la tercera mayor productora de gas de la cuenca neuquina, con lo cual tienen un gran potencial para asociarse a un gran proyecto de GNL. En la ventana de crudo están menos avanzados, pero están invirtiendo US$ 1.500 millones para llegar a los 50.000 barriles en 2027 de la mano de su bloque Rincón de Aranda. En generación eléctrica, tiene cinco parques eólicos con una potencia total de 427 MW, tres hidroeléctricas con 938 MW y nueve centrales termoeléctricas de 4.106 MW. Finalmente, pisa fuerte en el segmento petroquímico con una planta de poliestireno en Zárate y el histórico complejo de Santa Fe.

Bárbara Bengolea de Lafuente de Ferrari

2024: US$ 850 millones

2020: US$ 430 millones

Con bajo perfil y alejada de la esfera pública, Bárbara Bengolea de Lafuente de Ferrari es una de las herederas de la reconocida empresaria argentina María Amalia Lacroze de Fortabat, quien consolidó un imperio económico en los sectores de construcción, agroindustria y arte. Su perfil en Linkedin indica que es instructora de yoga, coach y propietaria de Don Alfredo Agro.

Junto a su media hermana, Amalia Amoedo de Lafuente, y sus sobrinos Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos, hijos de Alejandro Bengolea, fallecido en 2015, Bárbara forma parte del grupo familiar que administra el legado y la fortuna de Fortabat, quien además fue creadora de la Fundación Teatro Colón y la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat. Bárbara es la nieta mayor de Amalia Fortabat, conocida como la "Dama del Cemento", fallecida en 2012. Es hija de Inés de Lafuente (única hija de Fortabat con su primer marido, el abogado Hernán de Lafuente) y Julián Bengolea Madero.

Entre los principales activos de la familia se destacan Estancias Unidas del Sud, una empresa agropecuaria de 66.000 hectáreas en Buenos Aires y Entre Ríos; el Edificio Fortabat, un inmueble de más de 8.000 m² en la zona de Catalinas y Puerto Madero; fondos obtenidos por la venta de Loma Negra en 2005 y diversas propiedades; además de una valiosa colección de arte y otros inmuebles.

Bárbara Bengolea y sus hijos administran activos que podrían acercarse al monto líquido que obtuvo su abuela por la venta de la cementera hace casi dos décadas y reflejan el valor y la diversificación de los bienes acumulados por Fortabat, un patrimonio que sigue siendo emblemático en la economía y la cultura argentinas.

#32

Alejandro & Sofía Bengolea Peralta Ramos

2024: US$ 850 millones

2020: US$ 430 millones

Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos, bisnietos de la destacada empresaria argentina María Amalia Lacroze de Fortabat, representan la nueva generación encargada de preservar el legado de su bisabuela.

Hijos de Alejandro Bengolea de Lafuente, fallecido en 2015, nieto varón de Fortabat, y de Zelmira Peralta Ramos, Alejandro y Sofía participan en la administración de un patrimonio familiar que sigue siendo emblemático en la economía y la cultura argentinas (ver caso anterior).

Amalia Amoedo de Lafuente

2024: US$ 850 millones

2020: US$ 430 millones

Amalia Amoedo de Lafuente, nieta de la emblemática empresaria argentina María Amalia Lacroze de Fortabat, es una reconocida artista y figura clave en el mundo del arte y el coleccionismo en Argentina. Su obra explora una variedad de medios, desde video, pintura y escultura hasta las artes performáticas, lo que le permitió construir una voz única en el ámbito artístico contemporáneo.

Además de su práctica artística, es la fundadora y directora de la Fundación Ama Amoedo, un espacio dedicado a promover el arte y la cultura. Este año, Amoedo fue distinguida con el Premio arteBA al Coleccionismo, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el desarrollo del arte en el país.

Además, fue la primera mujer en presidir la feria arteBA, uno de los eventos de arte contemporáneo más relevantes de América Latina, reafirmando su liderazgo en el ámbito cultural. Junto a su familia, incluyendo a su hermana mayor Bárbara Bengolea y sus sobrinos Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos, administra el patrimonio detallado en los casos anteriores (ver más arriba).

Alfredo Alberto Román & Karina Román

2024: US$ 800 millones

2020: US$ 800 millones

El "zar de las grúas" pasó de ser camionero a montar la mayor terminal de grúas del país en el puerto de Dock Sud, Exolgan. Entre 2008 y 2010 la vendió al gigante asiático PSA por US$ 750 millones. A través del family office Puerto Asís Investment invierte en agro, infraestructura, real estate y energía, entre otros rubros.

Karina Román, una de sus seis herederas, lidera la empresa y es la más activa en los negocios de la familia. Román es dueño de una de las mansiones más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires en Barrio Parque, hoy en manos de la madre de sus hijos.Adrián & Daniel Werthein

2024: US$ 650 millones

Los hermanos Adrián y Daniel Werthein, hijos de Noel Werthein, forman parte de la familia propietaria de Grupo W, un holding diversificado en sectores como media tech, información, entretenimiento, seguros, salud, agroindustria, alimentos y bebidas, desarrollos inmobiliarios y tecnología. Con raíces en los negocios de agroindustria, alimentos y seguros en Argentina, desde 2003 el grupo viene expandiendo su presencia tanto en el país como en la región, diversificando su portafolio.

Con más de 100 años de historia y experiencia intergeneracional, Grupo W cuenta con un 1.500 empleados, 8.500 colaboradores indirectos y alcanza a 42 millones de usuarios. Entre sus negocios se destacan Vrio Corp, Experta Seguros, Gregorio, Numo y Noel Werthein, TGS y La Estrella. Daniel Werthein, veterinario de profesión, tuvo un rol fundamental en la actividad agropecuaria del grupo, especialmente en genética ganadera, y se desempeñó como vicepresidente de la Fundación DAIA.

En tanto, Adrián Werthein, contador público, comenzó su trayectoria en el sector agropecuario familiar y ha ocupado cargos relevantes, como miembro de la Comisión Directiva de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y expresidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), además de integrar el Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial. Junto a los herederos de Leo Werthein, ellos conforman la triada familiar que deja a un lado a la rama de Gerardo Werthein y sus hijos, la cual hace solo unos años habría encontrado su futuro fuera del Grupo W.

Rubén Lucio Cherñajovsky

2024: US$ 640 millones

2020: US$ 410 millones

Es el principal accionista de Grupo Newsan, líder en la fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumo y artículos para el hogar, bajo las marcas Noblex, Atma, Philco, Siam y Allure, y también comercializa marcas como Motorola, LG y Hisense, entre otras, bajo el régimen especial de Tierra del Fuego, hoy en debate. Con gran capacidad de adaptación, en 2011 creó la división Newsan Food, ante la necesidad de compensar los dólares de importaciones con exportaciones: posee 40 barcos pesqueros, tres cámaras de frío y 16 plantas de procesamiento, y exporta a 70 países langostinos, merluza hubbsi, merluza negra, calamar y otras especies y harina de pescado.

Opera en los puertos de Ushuaia, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Mar del Plata, Buenos Aires y Rawson. También vende al exterior miel, aceite de oliva, maní, aceite de maní y expeller de maní. Con el liderazgo de su CEO, Luis Galli, en junio, puso un pie en el negocio de consumo masivo tras quedarse con el negocio de Procter & Gamble en la Argentina. Así, se quedó con marcas, como Gillette, Pampers, Always, Head & Shoulders, Oral-B, y la fábrica que tiene la empresa estadounidense en Villa Mercedes, en San Luis, donde se seguirán produciendo pañales y toallitas femeninas, y las oficinas generales en Munro.

Proyectan ampliar esta unidad de negocios con nuevas adquisiciones en segmentos complementarios. La valuación de su fortuna toma en parte como referencia la de Mirgor, de menor tamaño, que cotiza en bolsa. Sin embargo, la compra no confirmada del barco Carinthia VII de US$ 180 millones, harían suponer un patrimonio mucho mayor al citado en este ranking, que mantiene la norma de preservar estimaciones con cautela.

Gerardo Luis Bartolomé

2024: US$ 620 millones

Casado con Marcela y padre de cinco hijos, Bartolomé es ingeniero agrónomo de la UBA. Vinculado desde siempre al sector agropecuario, en 1982 fundó Asociados Don Mario junto a otros cuatro socios. Desde sus inicios, la esencia de Don Mario estuvo en la innovación, la genética y la agronomía aplicada, en un momento en el que la soja no ocupaba el lugar de importancia que tiene hoy en el campo argentino.

Hoy, el 45% de la soja que se planta en el mundo tiene genética de Grupo Don Mario (GDM). GDM es la principal proveedora de genética en semillas de soja y sus números sorprenden: factura US$ 850 millones, emplea a 1.500 personas, está presente en más de 15 países y el año pasado invirtió US$ 150 millones en Investigación y Desarrollo (I+D). La empresa tiene presencia en mercados internacionales como Uruguay y Brasil (que hoy representa el 65% del negocio), además de Estados Unidos.

Este año se convirtió en la primera empresa extranjera que registró variedades de soja en China. Bartolomé y su familia son propietarios de GDM Seeds y LIAG Argentina -compañía agropecuaria adquirida por US$ 195 millones-. También adquirieron el negocio de maíz y sorgo de la firma alemana KWS en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. A fines de 2021, Gerardo dejó su rol como CEO de GDM, posición que asumió su hijo Ignacio.

Felipe & Marcela Noble Herrera

2024: US$ 610 millones

2020: US$ 530 millones

Los hermanos Noble Herrera, herederos del imperio que fundó Roberto Noble en 1945, comparten las principales sociedades heredadas en partes iguales con Héctor Horacio Magnetto. En 2018, la fusión de Cablevisión con Telecom le permitió al grupo ganar la pata que le faltaba para el cuádruple play: telecomunicaciones fijas y móviles, distribución de video e internet.

Tras la megafusión, los Noble Herrera retienen el 18% de Telecom y conservan el 35,5% en GC Dominio, sociedad controlante del Grupo Clarín.

Benjamín Gabriel Romero

2024: US$ 600 millones

Comenzó en el negocio de la chatarra y se convirtió en un empresario polirrubro. Es dueño del holding EMEPA, que es socio en partes iguales junto a Jan de Nul de Hidrovía SA, hoy bajo la lupa al igual que la concesión del tren Belgrano Norte a través de Ferrovías.

También controla el metro de Lima (Perú) y talleres ferroviarios. Además, sus negocios incluyen la publicidad en la vía pública e inversiones inmobiliarias de lo más diversas. Es el principal creador de Wagyu del país, fuente de la cotizada carne kobe.

También, como terrateniente, suma decenas de miles de hectáreas agrícolas. En 2023 habría pagado más de US$ 48 millones por las 6.300 hectáreas que comprende la estancia El Meridiano, hasta entonces en manos de Adecoagro. En 2022, venció a IRSA en una puja pública y tras pagar US$ 18 millones se quedó con 1.800 m2 en el Parque de la Innovación.

Elena Khafif & hermanos

2024: US$ 590 millones

2020: US$ 400 millones

Elena Khafif y sus tres hermanos son hijos de Moisés Khafif, desarrollador inmobiliario que falleció a principios de 2023 a los 91 años. Moisés, quien llegó a Argentina desde Alepo, Siria, fundó en 1969 Raghsa, especializada en el desarrollo de oficinas y residencias de alta gama. Casado con Gloria Btesh, formó una familia de cuatro hijos (Ivette, Isaac, Edgardo y Elena), 10 nietos y varios bisnietos. Raghsa es responsable de algunos de los edificios más reconocidos en el país, como el emblemático Le Parc en Palermo.

A esta primera torre le siguieron Le Parc en Puerto Madero y Figueroa Alcorta, además de expansiones hacia Uruguay, con una inversión de US$ 65 millones para construir una cuarta torre en Punta del Este. El patrimonio mencionado pertenece a la familia Khafif en su conjunto, que cultiva el bajo perfil.

Manuel Santos Uribelarrea & familia

2024: US$ 550 millones

El apellido de larga trayectoria en el sector agrícola se remonta a 1860. Manuel Santos Uribelarrea Balcarce (45) pudo continuar junto a sus tres hermanos con la exitosa empresa familiar Juamarita (más de 35.000 hectáreas entre Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero) pero tuvo otra idea. Convenció a su padre, Manuel Santos Uribelarrea Duhau, de que invirtiera con él en una nueva empresa paralela. "Muchos decían que lo iba a fundir pero él creyó en mí", dice a Forbes en la portada de esta edición.

Así nació MSU. Empezaron con 1.000 hectáreas, hoy cultivan más de 200.000 y factura entre US$ 200 y US$ 280 millones al año. En 2016 se diversificaron y lanzó MSU Energy: tres centrales térmicas de generación eléctrica con inversiones de US$ 1.000 millones. MSU Green Energy, la unidad de negocios de energías renovables del Grupo MSU, promete inversiones por US$ 650 millones en proyectos de generación solar. Y en 2024 anunciaron inversiones por US$ 110 millones en una empresa de maní para exportar productos agroindustrial con valor agregado.

Alberto Reinaldo Pierri

2024: US$ 540 millones

2020: US$ 370 millones

Expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri dejó la vida política hace casi dos décadas. Desde entonces, se dedicó de lleno al mundo de los negocios y en 1990 fundó Telecentro, que fue la primera empresa en ofrecer Triple Play.

La compañía brinda servicios a través de una red de 10.000 km de fibra óptica. En mayo de este año, el Enacom autorizó a la firma proveedora de servicios de TV por cable, telefonía fija e Internet a ser un nuevo operador móvil virtual.

Para su valuación se pondera la cotización pública de su competidora Cablevisión, líder del sector. Además, el empresario es dueño de Papelera Tucumán, que había pertenecido a su abuelo primero, y a su padre después. Adquirió distintas papeleras en San Justo y en General Pacheco. También es dueño del canal de televisión Canal 26 y Latina Fm 101.1.

Julio Alfredo Fraomeni

2024: US$ 520 millones

2020: US$ 710 millones

Es doctor en Medicina, cirujano y presidente del grupo Galeno desde 1985, la obra social de medicina prepaga. Tuvo un duro golpe en 2018 con la crisis del gobierno de Macri cuando registró pérdidas por primera vez en 35 años, pero logró recuperarse. Tras comunicar esos resultados declaró que el gobierno se equivocó con el gradualismo y que los ajustes debieron realizarse más rápido.

Galeno es el tercer grupo de medicina prepaga y cuenta con una oferta que incluye 68.000 profesiones, 8.200 farmacias, una red propia de sanatorios y una dotación de más de 10.000 empleados. Tiene una participación en Agrosal, la empresa agro-ganadera del grupo con 45.000 hectáreas en Buenos Aires.

Se estima que su hermana tiene un porcentaje de la compañía, por lo cual se asigna solo el 50% a su propiedad. Dentro de sus inversiones en real estate se destacan los 60.000 m2 de oficinas en Puerto Madero.

#45

Mauricio Filiberti

2024: US$ 500 millones

El "rey del cloro" dio un gran salto en su carrera empresarial al desembarcar en Edenor con el 17% de las acciones de un consorcio que junto a José Luis Manzano y Daniel Vila adquirió el 51% a Pampa Energía de Marcelo Mindlin por US$ 100 millones.

Durante cuatro décadas fue proveedor exclusivo del cloro, primero para Obras Sanitarias y luego Aysa. Es el único accionista de Transcolor. Entre 2023 y 2024, Edenor triplicó su cotización bursátil y está valuada en más de US$ 1.000 millones a partir del proceso de recomposición tarifaria que mejoró sus flujos de ingresos.

Su patrimonio se completa con una liquidez de al menos US$ 63 millones solo proveniente de la venta de su yate Attila de 65 metros de eslora, 5 cubiertas, 275 metros y 3 piscinas, con cloro incluido.

Juan Carlos Villa Larroudet & familia

2024: US$ 500 millones

Su padre fundó la compañía de capitales nacionales en 1967 y tuvo 10 hijos, pero Juan Carlos, que también heredó el nombre, comanda los negocios del Grupo Omint. Ocupa el quinto lugar entre las empresas de medicina prepaga con 330.000 afiliados (según registros del 2023) y son más fuertes en el área metropolitana, donde cuentan con las clínicas Bazterrica, Del Sol y Santa Isabel. Pero los ingresos más valiosos provienen de Omint Brasil, que facturó US$ 459 millones en 2023.

Se estima que ambas empresas alcanzan una valuación de US$ 394 millones. Fuera del rubro salud son también dueños de Fortín Maura, que entre sus activos cuenta con el Solar de la Abadía y Recoleta Mall, valuados en unos US$ 113 millones.

Héctor Fernando Colella Moix

2024: US$ 480 millones

Junto a Federico, uno de sus seis hijos, lidera HC Corporation, un grupo de logística holding que incluye Ocasa, Addoc y Pickit. Su división farmacéutica, Ocasa Life Science, opera en EE.UU.

En 1997 le compró Ocasa a su amigo Alfredo Yabrán, empresario que se suicidó un año más tarde, acusado del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas y enfrentado con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que lo acusaba de mafioso. Meses más tarde, vendió Ocasa al Exxel Group en US$ 450 millones, de los cuales al menos US$ 145 millones fueron al exterior.

En 2005 recompró Ocasa y se diversificó: invirtió US$ 5 millones en radios de Daniel Hadad y demandó a Cristóbal López por no pagarle su parte correspondiente. En 2018 compró Staples, hoy Alot.

#48

Martín Fernando Brandi & familia

2024: US$ 470 millones

Martín Fernando Brandi, Gustavo José Brandi y Marcelo Aníbal Brandi son hermanos y tienen el 56% de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), la firma fundada en 1921 como empresa dedicada a la producción de hidrocarburos en la provincia de Chubut, en el kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, siendo la segunda empresa más antigua de la industria petrolera, actividad que continúa desarrollando.

Los yacimientos "El Sosneado" y "El Medanito", en Mendoza y La Pampa, respectivamente, fueron los principales desarrollos de PCR en el sector de hidrocarburos en la década del 90. Actualmente, se especializa en la producción de petróleo y gas natural de 9 áreas, en la producción de cemento (tiene capacidad para producir 825.000 toneladas al año en sus dos plantas y es el mayor exportador de cemento del país y el mayor productor de la Patagonia) y en la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables (tiene 4 parques eólicos en Buenos Aires, San Luis y Santa Cruz).

En la división de petróleo y gas también tiene presencia en Ecuador, donde es el tercer productor privado de hidrocarburos del país. La compañía registra ventas anuales por US$ 495 millones.

Miguel Galuccio

2024: US$ 450 millones

Ingeniero nacido en Entre Ríos hace 56 años, amante del rugby y del polo, el fundador de Vista llega por primera vez al ranking Forbes debido al impresionante crecimiento de la segunda productora de shale oil argentina que en septiembre del 2024 fue valuada en US$ 5.000 millones. De nuevo, como otros empresarios del sector, debido a la volatilidad de la empresa, su patrimonio puede variar en US$ 50 millones en pocos días de diferencia. Según los reportes de la SEC (Securities and Exchange Commission), el ex CEO de YPF cuenta con el 8% de la participación de Vista.

La petrolera apunta a producir unos 85.000 barriles diarios de crudo a finales de este año, lo que implicaría un salto interanual del 50%. Tiene reservas probadas por 318,5 MMboe, donde el 85% corresponde a petróleo y casi un 97% a sus activos en la Argentina. En México, donde cotiza en bolsa, mantiene el 100% de interés operativo en el contrato para el bloque CS-01 en la cuenca Macuspana.

De cara al futuro inmediato, Vista busca llegar a los 100.000 barriles diarios en 2025 y firmó un acuerdo con otras cinco petroleras para construir un nuevo oleoducto y así aumentar sus exportaciones que actualmente representan el 56% de sus volúmenes totales de venta.

Enrique Piñeyro & familia

2024: US$ 420 millones

El origen de la fortuna de Enrique Piñeyro proviene de su familia. Hijo de un cirujano infantil y una instrumentadora quirúrgica, es nieto -por su familia materna- de Enrique Rocca, el hermano y socio de Agostino Rocca, fundador del Grupo Techint.

En una entrevista con Forbes, aseguró que nunca se quiso dedicar a la empresa familiar: "Hubo algunos sondeos, pero me pasaron de costado. Nunca tuve interés". Para salir de esa situación y disponer del dinero, Piñeyro vendió su participación en las empresas.

"Terminé de venderlas hace poco, lo voy haciendo cuando aparece la oportunidad, y me quedé con una acción de recuerdo del abuelo", aseguró. El empresario es multifacético: médico, piloto comercial en LAPA, actor, cineasta, filántropo y empresario gastronómico. Fundó su ONG Solidaire, en la que pilotea su Boeing 787 para misiones humanitarias.

Escribió, produjo, dirigió y protagonizó películas como "Whisky Romeo Zulu" (2004) y el documental "El Rati Horror Show" (2010), con el que logró liberar de prisión a un condenado inocente. Administra su propia fortuna e inversiones bursátiles así como también su restaurante Anchoíta (que tiene siempre las reservas del año agotadas), Anchoíta Cava (vinos, charcutería y platitos) y Anchoíta Panadería.

Metodología: Cómo se hace el ranking

La lista de los argentinos más ricos es una instantánea de la riqueza utilizando los precios de las acciones y los tipos de cambio contemplados, según el caso, entre agosto y noviembre de 2024. Algunas personas se volverán más ricas o más pobres en cuestión de semanas, incluso días, desde entonces.

En la versión local, en donde 25 de los 50 integrantes tienen más de US$ 1.000 millones, hay solo dos grupos definidos de multimillonarios: individuos y grupo familliar directo (hermanos, parejas) . En algunos casos de individuos incluimos la riqueza que pertenece al cónyuge y los hijos si esa persona es el fundador de la fortuna o su cara visible. En otros, enumeramos hermanos o parejas si el desglose de la propiedad entre ellos no es claro.

Valoramos una variedad de activos, que incluyen empresas privadas, bienes raíces, arte, vehículos de colección y más. No pretendemos conocer el balance privado de cada multimillonario (aunque algunos lo proporcionan). Cuando las empresas no son públicas, la documentación no se proporciona o no está disponible, apelamos a empresas equivalentes que sí están listadas en el mercado bursátil para acceder a una valuación estimada conservadora.

La información de este ranking podria ser replicada, actualizada, en la próxima edición de la lista de las personas más ricas del mundo de Forbes Estados Unidos.

Aclaración: El ranking muestra a las 50 personas más ricas de la Argentina. Por ende, quienes poseen la misma fortuna, ocupan la misma posición en el listado

Fuentes: Dow Jones, Nasdaq, CNV, Sotheby's, Christie's, Forbes Intencional, Bloomberg, La Nacion, Clarin, entrevistas realizadas a los empresarios incluidos o allegados y exallegados entre los que se encuentran abogados, contadores, CEO, directores de asuntos públicos y comunicación, competidores, exparejas o familiares. Todos los empresarios fueron consultados previo a la publicación para corregir o ratificar la cifra. Algunos lo hicieron. Otros dijeron: "No comments". La última semana de octubre fue la fecha de corte para la valuación de empresas públicas que constituyen parte significativa de algunas estimaciones.