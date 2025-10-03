La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, supervisaron el avance de la obra de 28 viviendas que se lleva adelante en la avenida Ribereña Las Piedras y Arroyo Las Piedras, en el barrio la Odisea, de Quilmes Oeste.

"La vivienda es un derecho del pueblo y debe ser obligatorio para el Estado, en todos sus niveles, tomar decisiones que lo garanticen. Vamos a redoblar esfuerzos para ello mientras Javier Milei abandona esa como cualquier otra aspiración de dignidad y nos entrega a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, donde el sueño del techo propio no solo no es prioritario, sino que ni siquiera es tenido en cuenta", señaló Mayra,

Además de la construcción de 28 viviendas unifamiliares de ladrillo y hormigón, desarrolladas en tres niveles y con revestimiento de pintura, la zona contará con un sector de juegos y estación saludable, así como cancha multideportes, equipamiento urbano e iluminación, pavimentación y parquización.

En cuanto a los trabajos en curso, se están realizando en el lugar tareas de revoques interiores y exteriores; el revestimiento y solados; colocación de carpinterías; tareas de masillado y pintura en una parte de los bloques y en la planta baja; y la instalación eléctrica y sanitaria, respectivamente.

Este proyecto es llevado a cabo por el Municipio de Quilmes en conjunto con el Instituto de la Vivienda, perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano provincial, y su principal objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de la zona, la integración urbana y la calidad de vida de vecinos.