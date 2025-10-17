La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este jueves del acto por el 33º aniversario del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Quilmes, ubicado en la calle Joaquín V. González 3657, en Quilmes Oeste, donde se realizó la inauguración de un nuevo playón de actos bajo el nombre “José Pepe Valdez”, en homenaje al recordado expresidente de la institución, veterano de guerra y destacado vecino del distrito fallecido recientemente.

“En este aniversario del Centro presentamos un nuevo playón, es un progreso y una alegría tener este espacio que nos va a permitir tener la Promesa de Lealtad a la Bandera para que las comunidades educativas puedan venir y conocer este lugar. Es algo que pensamos con Pepe, con la emoción que está abrazando a la familia. Esta fue una de las iniciativas que muy bien lleva su nombre. Su partida física fue una sorpresa para todos y es algo que no deja de conmovernos, pero agradecemos haberlo conocido. Todos sabemos de su pasión por nuestro país, por seguir malvinizando lo que siempre hacemos o sentimos con las nuevas generaciones”, señaló Mayra, acompañada por el presidente del Centro de Veteranos Quilmes, Jorge “Vasco” Irigoitía.

“El homenaje más sentido que le podemos hacer es seguir mejorando este

centro todos los años. Pepe nos debe estar mirando desde algún lado y estará contento porque el playón está terminado, cumplimos. Y quiero agradecerles a los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos porque este fue un trabajo íntegro de esa área junto con Obras Públicas”, resaltó la Intendenta.

Y enfatizó: “Hoy debemos ser más argentinos que nunca, más allá de las ideas partidarias de cada uno. Defendamos a nuestro país, la soberanía y a esta tierra. A los héroes que conocemos y a los anónimos que han peleado y defendido a nuestro país. Más que nunca tenemos que tener ese espíritu de fuerza nacional, de patria en nuestro corazón y de la manera en que podamos, en que cada uno crea que es mejor, pero defendamos a la Argentina. Nunca de rodillas ante nadie. ¡Viva la patria!".

Por su parte, Irigoitía expresó: “Es muy importante la construcción del playón porque este fue un anhelo de hace muchos años, en el cual a los 40 años hubo una Ley provincial de la diputada Berenice Latorre para que cuando se tome la Promesa de la Bandera en 4º grado sea con un veterano de Malvinas. Eso se hizo. Nosotros lo anhelábamos, porque muchos colegios quieren tomar la Promesa de la Bandera acá en el Centro de Veteranos y necesitamos un espacio con planeamiento adecuado para que el día que llueva se pueda trasladar. Mayra se comprometió en su momento y lo cumplió. Quilmes es un distrito malvinero”.

La inauguración del playón contó con la bendición del padre Guillermo López, de la parroquia San Cayetano, el ingreso de las banderas de ceremonia, el izamiento de la bandera nacional, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, la marcha Malvinas y se descubrieron placas alusivas a esta fecha tan importante para toda la comunidad malvinera, y en memoria del entrañable Pepe.

Cabe señalar que Valdez, quien partió físicamente el 29 de junio de este año, fue declarado como Ciudadano Ilustre de Quilmes Post Mortem durante la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su lucha permanente, en todos los ámbitos, en defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.

También participaron de la actividad los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García; de Comunicación, Alberto De Fazio; el director de Bacheo, Sebastián Rodríguez; los ediles Mariano Casado, Ezequiel Arauz y Evelin Giancristóforo; los presidentes del Quilmes AC, Carlos Giulianetti; su par de Argentino de Quilmes, Eduardo Larosa; familiares cercanos a Pepe Valdez; además de representantes de instituciones y entidades locales, entre otros.