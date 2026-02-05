Fuerte respaldo recibió Mayra Mendoza a la conducción del PJ Quilmes. Numerosos gremios avalaron la postulación durante un acto que se realizò en la sede del sindicato de Comercio de Quilmes.

Reafirmamos la necesidad de consolidar la unidad del peronismo y fortalecer el rol del movimiento obrero organizado para enfrentar el actual modelo nacional, explicaron.

Asimismo, aseguraron que “frente a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y el avance de la flexibilización laboral, las y los trabajadores son protagonistas en la defensa de los derechos conquistados”.