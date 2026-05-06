La localidad de Juan María Gutiérrez cumplió 142 años y los festejó con una gran fiesta popular de la que participó el intendente de Berazategui, Carlos Balor, junto a cientos de vecinos en el Centro Cívico, Cultural y Recreativo Municipal hubo distintas actividades para todas las edades.

Al tomar la palabra, Balor destacó el crecimiento de Gutiérrez durante los últimos años y expresó: "Hoy es un día muy especial al no tener la presencia de nuestro querido Dr. Juan José Mussi. Él hizo mucho por Gutiérrez y sus vecinos. Nosotros vamos por ese mismo camino; vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de esta localidad".

En tanto, la delegada municipal de Gutiérrez, Elizabeth Fortunato, destacó "la presencia de toda la comunidad, que una vez más dijo presente en el aniversario de nuestra querida localidad". Y agradeció "al intendente Carlos Balor y a todo su gabinete, el equipo de Juan José Mussi, por estar con nosotros en este día".

Además, uno de los vecinos presentes, Rodolfo Colín, afirmó: "Vivo en Gutiérrez desde 1958. En ese entonces no teníamos ni luz, ni gas, ni agua. Hoy, en cambio, tenemos todos esos servicios y asfaltos. Ésta es una localidad hermosa y tranquila".

A lo largo del evento, los vecinos y vecinas disfrutaron de espectáculos, stands y exhibiciones a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui e instituciones educativas de la localidad.

También, durante el festejo se realizó la firma de cesión -mediante un comodato- de un terreno al Grupo Scout Padre Obispo Jorge Novak.

Asimismo, hubo un polo gastronómico, las Ferias Municipales Regalá Cultura y Emprender, y sorteos.