l Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud realizó hoy la apertura de ofertas de la licitación para la obra de dragado y mantenimiento de sus principales vías navegables, en un acto que se desarrolló con total transparencia y bajo los mecanismos de control previstos por la Provincia de Buenos Aires.

La obra comprende el dragado de adecuación y mantenimiento del Canal Sur, Canal Dock Sud, Dársena de Inflamables y distintos sectores operativos del puerto, fundamentales para garantizar navegabilidad, seguridad y mayor capacidad operativa.

Durante el acto, se presentaron dos ofertas: la UTE conformada por Jan de Nul (sucursal argentina) y Servimagnus S.A., y la firma Shanghai Dredging Company.

El llamado a licitación fue aprobado por unanimidad por el Directorio del Consorcio, y cuenta con la intervención de los organismos provinciales de control, consolidando un proceso serio, competitivo y transparente para una obra considerada estratégica para el desarrollo portuario.

La presidenta del Consorcio, Mónica Litza, destacó que “el dragado no es solamente una obra de mantenimiento: es una inversión en competitividad, producción y trabajo. Un puerto que pierde profundidad pierde capacidad de crecer. Por eso decidimos avanzar con planificación, transparencia y visión de futuro”.

“El Puerto Dock Sud cumple un rol central en el sistema logístico y productivo de la Provincia y del país. Esta obra nos permite seguir fortaleciendo su capacidad operativa y acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino”, agregó.

Con esta licitación, el Puerto Dock Sud avanza en una agenda de modernización orientada a consolidar infraestructura estratégica para el desarrollo económico y la generación de inversiones