La desincronización entre los tiempos administrativos y la urgencia biológica genera una marcada disparidad en el acceso a la cura.

Estudios advierten que, pese a la disponibilidad tecnológica, dilatar el intervalo diagnóstico-quirúrgico obliga a realizar intervenciones de mayor riesgo.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2026 –En el marco del Día Mundial del Cáncer, la realidad sanitaria en Argentina expone un desafío estructural: la inequidad en la latencia quirúrgica. Si bien el país cuenta con centros de excelencia y tecnología de punta, la brecha de tiempo entre la confirmación de la enfermedad y la cirugía varía drásticamente según la cobertura y el circuito administrativo del paciente. Actualmente, esta falta de homogeneidad en los plazos de autorización está provocando que muchos pacientes pierdan su ventana de oportunidad terapéutica óptima.

Según las estimaciones de Globocan (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), Argentina enfrenta una carga superior a los 130.000 nuevos casos anuales. Para la mayoría de los tumores sólidos, la cirugía es el tratamiento primario.

Sin embargo, reportes como los de la Fundación Donde Quiero Estar, evidencian que el acceso no es uniforme. Mientras algunos subsistemas logran respuestas ágiles, otros enfrentan barreras burocráticas que dilatan el inicio del tratamiento muy por encima de los estándares internacionales. La literatura médica coincide en que superar la ventana de 30 a 60 días desde el diagnóstico sin resolución quirúrgica impacta negativamente en el control de la enfermedad.

Impacto en la evolución clínica

El Dr. Gustavo Marcucci, Jefe de Cirugía del Sanatorio de la Mujer y expresidente de la Asociación de Cirugía Rosario (MN 11408), explica cómo esta disparidad modifica el escenario biológico y el pronóstico del paciente.

"Es fundamental no demorar la cirugía oncológica. Un retraso por temas administrativos puede complicar drásticamente el cuadro. Un ejemplo claro es el paciente con un tumor de colon: si se opera a tiempo, en una cirugía programada, se puede realizar una resección y reconexión del intestino (anastomosis) en un solo paso y con un excelente pronóstico. Si esa cirugía se demora más de la cuenta, el tumor puede crecer y ocluir el intestino, obligando a una intervención de urgencia, en distintas etapas, aumentando los riesgos y las complicaciones", detalla el Dr. Marcucci.

Esta correlación afecta a las patologías más frecuentes:

• Cáncer de mama: la intervención oportuna favorece la conservación mamaria; la demora incrementa la necesidad de mastectomías radicales.

• Cáncer digestivo y urológico: operar a tiempo es la única vía para lograr la resección completa antes de que exista compromiso de otros órganos.

El cuello de botella

A la conocida saturación de los servicios de salud se suma el obstáculo en la gestión. A pesar de tener el diagnóstico, el paciente puede quedar atrapado en procesos de auditoría de obras sociales y prepagas que siguen cronogramas administrativos estandarizados y en ocasiones sin discriminar siempre la agresividad tumoral. Esta desconexión fuerza esperas innecesarias para autorizaciones de prótesis o materiales específicos, consumiendo días valiosos de la ventana terapéutica.

Para el Dr. Gustavo Marcucci, nivelar los tiempos es una medida de eficiencia y equidad. "Muchas veces, el paciente queda a la espera de un hecho administrativo, como el reconocimiento de la patología, la aprobación de un presupuesto o la provisión de materiales quirúrgicos para la operación. Estos retrasos pueden complicar drásticamente el cuadro ", afirma el especialista.

Guía de Detección: El primer paso

Para acceder a la cirugía en la etapa de mayor beneficio clínico, el diagnóstico debe ser precoz. Los especialistas recuerdan los métodos de tamizaje validados:

•Cáncer de mama: Mamografía.

•Cáncer de colon: Test de sangre oculta en materia fecal y/o colonoscopia.

•Cáncer de próstata: Control urológico con antígeno prostático (PSA) y examen físico.

•Cáncer cervicouterino: PAP y/o Test de VPH.

Fuentes de referencia:

1.Datos de Incidencia (Argentina): Globocan 2022 - International Agency for Research on Cancer (IARC) o URL: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/32-argentina-fact-sheet.pdf

2.Barreras de Acceso: A quantitative approach to barriers in access to diagnosis and treatment among people with cancer, Argentina 2024. Fundación Donde Quiero Estar / eCancer Medical Science o URL: https://ecancer.org/en/journal/article/2052-a-quantitative-approach-to-barriers-in-access-to-diagnosis-and-treatment-among-people-with-cancer-argentina-2024