La Cooperativa de Reciclado 'Pacha Nuestra', perteneciente a la UTEP-Evita, recibió un kit de trabajo en el marco del programa "Quilmes Recicla y la Provincia Recicla". El acto se llevó a cabo en el Eco Parque de Quilmes y contó con la presencia de Jackie Flores, Subsecretaria de RSU y EC de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Gaudio, Secretario de Ambiente del Municipio, y Nicolás García, responsable de la Cooperativa 'Pacha Nuestra'.

El kit de trabajo incluye ropa de trabajo adecuada, segura y cómoda para los trabajadores de la cooperativa, lo que les permitirá realizar su labor de manera más eficiente y segura. La entrega de este kit es un paso importante para fortalecer el trabajo de la cooperativa en la gestión de residuos y el reciclado, contribuyendo a un futuro más sostenible para la comunidad.

"El reciclado es más que una acción: es un compromiso con el planeta", destacó la Cooperativa P'acha Nuestr'a. El Movimiento Evita continúa trabajando para apoyar a las cooperativas recicladoras y promover la gestión sostenible de los residuos en la región.