El ex intendente de Quilmes y reconocido cocinero, Martiniano Molina, fue parte de la práctica que organizó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, en colaboración con la Red de Impacto Social de la Subsecretaría de Desarrollo de Potencial Humano, de la masterclass de formación para cocineras comunitarias en el Barrio Padre Mugica.

La actividad se da dentro del programa de capacitación que impacta en comedores que alimentan a gran parte del barrio (40–50 cocineras, con alcance a más de 200 personas por comedor).

La clase es en la Escuela de Gastronomía del barrio, con foco en técnicas y herramientas aplicadas a cocina comunitaria, en el marco del Mes de la Salud.