Fuentes cercanas a este medio confirmaron que el ex edil de la Coalición Cívica, Walter 'Coqui Fernández', se sumó a las filas de Dante Gebel, quien buscar ser candidato presidencial en el 2027, apoyado por distintas agrupaciones y sectores evangelistas, y con quien en Quilmes mantene un fuerte vínculo de amistad con el pastor Anacondia.

Gebel, quien reside en EEUU, buscó mostrar sus primeras intenciones hace diez días cuando armó un evento político en el microestadio de Lanús en pleno corazón del Conurbano.

Cowui llegó a una banca en el Concejo de la mano de la diputada nacional, Mónica Frade.