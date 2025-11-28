Entre jueves y viernes, y en medio de la -por momentos.- tenaz negociación por los Defensores el Pueblo de Quilmes, la concejala libertaria, Estefanía Albasetti pr esionó por todos los lugares que pudo para poder colocar a un ex miembro de las fuerzas de seguridad, puja que ganó un conocido abogado quilmeño.

Es así, que la edil violeta incluso amagó con llamar, otros dicen que llamó, al dirigente de La Libertad Avanza

Bonaerense, Sebastiàn Pareja, su actual referente, para que también presione y así pueda colar entre los adjuntos de la Defensoria del Pueblo a Eduardo Cirielli, quien fuera tiempo atrás miembro de la policía bonaerense.

El hecho no prosperó, ya que la mayoría de quienes terminaron decidiendo no dudaron en nombrar al reconocido letrado quilmeño, Ignacio Chiodo, en ese mismo lugar.