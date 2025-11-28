La jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, comenzó la entrega de diplomas y medallas a los 1532 egresados y egresadas de los 39 jardines de infantes municipales.

Durante las recorridas, Magdalena Sierra agradeció a las familias por elegir el sistema educativo y reconoció el trabajo que realizan las directoras, docentes y no docentes: “Con Jorge Ferraresi estamos siempre pensando en cómo mejorar este sistema educativo, lo pensamos, lo llevamos a la acción y le dedicamos presupuesto, pero no podríamos solos, hay todo un equipo detrás”.

Los 39 jardines de infantes están distribuidos en todas las localidades de la ciudad y reciben a niños y niñas de entre 3 a 5 años. Magdalena Sierra destacó la importancia del cuidado de la primera infancia ya que “es donde se marcan y desarrollan muchas de las características para el desarrollo de las personas”.

También la jefa de Gabinete destacó la importancia del rol del Estado como el igualador de oportunidades: “Creemos que el Estado debe estar para garantizar que todos los niños tengan las mismas posibilidades de cumplir sus sueños”. En los últimos años, se han llevado adelante obras de refacción y puesta en valor en los jardines a partir de la inversión del gobierno local. Actualmente, hay algunas instituciones que cuentan con jornada completa y se prevé que los 39 jardines de infantes cuenten con jornada completa para 2027.