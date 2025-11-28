Lanús Gobierno informa a los vecinos y a las vecinas que desde el sábado 29 de noviembre y hasta el sábado 6 de diciembre, se implementará un cronograma de propuestas recreativas y culturales totalmente gratuitas en el distrito, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Esta iniciativa comenzará el sábado 29, de 18 a 20, con el Baile por la Inclusión en el Club Leloir, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 2956 en la localidad de Gerli. La misma es gratuita, no requiere reserva, está destinada a las y los lanusenses a partir de los 14 años de edad y los menores de 18 deberán ir acompañados por un adulto, sin excepción. Cada asistente tendrá que presentar su DNI al momento de ingresar al lugar.

Mientras que el martes 2 de diciembre, de 9 a 12, se desarrollará un encuentro por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Centro Cultural Leonardo Favio, situado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste.

Por otro lado, el viernes 5 desde las 18 se realizará una radio en vivo en el Centro Cultural Babia, en E. del Valle Iberlucea N° 4094, en Lanús Oeste; y finalmente el sábado 6, también a las 18, habrá una obra de teatro convivencial en el Teatro Carlos Gardel de la avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3730, en Valentín Alsina.