Lotes en venta Etapa 1 en Urbanización El Encanto. OPORTUNIDAD: Ultimos 30 lotes disponibles --> condición especial Financiación flexible: anticipo + cuotas.
Oportunidad única para invertir y vivir rodeado de naturaleza, historia y diseño.
El Encanto es una urbanización residencial privada desarrollada en Estancia Monte Viejo, con infraestructura consolidada, servicios activos y un entorno natural de más de 107 hectáreas.
Actualmente se encuentra en comercialización la Etapa 1, con lotes desde 1.500 m² y alto potencial de valorización.
* Proyecto de 284 lotes distribuidos en 10 barrios y 4 etapas planificadas.
* Financiación flexible: anticipo + cuotas adaptadas a cada comprador.
* Servicios básicos: electricidad subterránea, agua por distribución interna, biodigestores, calles asfaltadas y forestación estratégica.
* Infraestructura ya realizada: Club House, Salón de Eventos, Hotel, piscina, coworking y gimnasio.
* Amenities premium: piscinas, canchas deportivas, club hípico, pensionado para caballos, plaza de juegos y laguna con muelle.
* Seguridad tecnológica y personal permanente.
* Expensas bajas: valor actual estimado en USD 0,25/m² gracias a una gestión eficiente.
* El Encanto cuenta con todas las aprobaciones otorgadas por los organismos correspondientes: Municipio de Brandsen, Ministerio de Gobierno PBA, Ministerio de Ambiente PBA, Autoridad del Agua (ADA) y EDELAP.
* Seguridad jurídica garantizada: proyecto bajo Fideicomiso de Administración, que brinda transparencia y respaldo legal.
Financiación flexible
* Anticipo flexible + hasta 60 cuotas en USD o ajustables por CAC.
* Financiación propia, sin intervención bancaria.
* Condiciones especiales por pago contado.
* Otros planes de financiación.
Ubicación:Ruta 215, Brandsen — a solo 1 hora de Buenos Aires y 40 km de La Plata.
Excelente oportunidad en El Encanto, Brandsen, un lugar lleno de diseño, magia e historia
