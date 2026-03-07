La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participa en Brasil de un encuentro organizado por el gobierno de Niteroi, la Red Mercociudades y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde desde el jueves trabaja para gestionar fondos para llevar adelante las obras del Plan Hídrico Social Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, una demanda histórica que ante las lluvias afecta seriamente la calidad de vida de cientos de miles de vecinas y vecinos de Quilmes.

En este contexto, durante la jornada del viernes, se reunió con mujeres militantes del Partido de los Trabajadores (PT), para intercambiar visiones sobre agenda y contexto regional, y poner en relieve la proscripción y detención ilegal de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Nos reunimos en la sede del Partido de los Trabajadores junto a la secretaria de Mujeres del PT-RJ, Catarina Farias, y la secretaria estadual de Combate contra el Racismo, Rose Cipriano, para denunciar la persecución política y el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, quien lleva más de 260 días injustamente presa. En la antesala de la movilización por el 8M, alzamos la voz porque entendemos que esta persecución es la expresión más brutal de la violencia política que sufrimos las mujeres en nuestra región”, señaló Mayra, acompañada por la directora de Relaciones Internacionales de Quilmes, Amparo Sayago.

Y enfatizó: “La violencia machista no solo busca silenciarnos, sino disciplinar al pueblo. Hoy, a través del lawfare y la judicialización de la política, pretenden amedrentar a todas las mujeres que luchan en defensa de la democracia y la justicia social. Frente a esto, respondemos con solidaridad internacional, organización del movimiento de mujeres latinoamericanas y acción política regional. ¡Libertad a Cristina! ¡Vivas y libres nos queremos!”.

Asimismo, mañana domingo 8 de marzo, enmarcado en el Día Internacional de la Mujer, Mayra Mendoza será una de las oradoras en el acto que se desarrollará en Copacabana, en Río de Janeiro, denominado “8M en las Calles”, una encuentro masivo al que convocan como “un día de lucha, conmemoración y movilización. Es en las calles donde reafirmamos que nuestras vidas importan y que no aceptaremos menos derechos”, y dónde exigirán acciones “contra el feminicidio y toda forma de violencia, por más fondos para políticas públicas, por autonomía, dignidad y justicia para todas las mujeres”.

En tanto, a su regreso a la Argentina, la Diputada Provincial va a participar de aperturas de sesiones de distintos municipios de la PBA.