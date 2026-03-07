En el marco del 50 aniversario de la última Dictadura Militar arranca el mes de marzo con actividades profundas y de transformación de cara a la comunidad llevadas adelante por el Polo Social y Productivo Pedro Coria.

"Arrancamos con la Primera etapa de la puesta a punto de nuestro Salón de Usos Múltiples en El Polo Social y Educativo Pedro Coria en Ingeniero Allan, Florencio Varela", señalaron los organizadores.

"Agrademos al compañero Isaac por el mural y en especial a todas nuestras compañeras Varelences que en el Marco de una fecha importante con lo es el #8M con su lucha ,labor y militancia son las primeras en la línea de fuego organizando y sosteniendo cada Barrio. Este espacio es de todas Ustedes", expresó Facundo Coria, principal referente del espacio.

"Seguimos militando por la memoria ,verdad y justicia!#son30000", finalizó.

@andrealduarte74

@facundo_maximiliano_coria