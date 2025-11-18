En una extensa nota que el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, mantuvo con Infobae señaló la obra estratégica sobre la cuenca del arroyo Las Piedras depende de un fondo internacional y del aval del Gobierno nacional para tomar deuda.

Al ser consultado, Bianco aseguró que “la razón por la cual la obra no aparece nominalmente en el presupuesto es que está atada a un fondo internacional para el que necesitamos el aval del Gobierno nacional. Si no dan ese aval de endeudamiento, no podemos presupuestar fondos que no tenemos; estaríamos cometiendo una irregularidad”.

Y amplió el foco sobre la cuenca de los arroyos que involucran a municipios como Almirante Brown, Quilmes y Florencio Varela, “es una obra fundamental para la Provincia, no solo para un municipio; pero si el Gobierno nacional no brinda la no objeción técnica y financiera, es imposible avanzar”.

Fuente Infobae