En un acto que refuerza el tejido social de Quilmes, el Polo Social y Productivo “Pedro Coria” y la Asociación sin Fronteras a la Discapacidad (ASfAD) recibieron una importante donación de herramientas y maquinaria por parte del Banco Credicoop Filial Quilmes.

La entrega no solo representa un avance material, sino un posicionamiento político y social claro: frente a un contexto nacional de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables y a la economía popular, la banca solidaria reafirma su compromiso con las instituciones del territorio.

Herramientas para la autonomía y la dignidad

El destino de la maquinaria recibida tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. Las herramientas serán utilizadas para el arreglo de elementos ortopédicos y sillas de ruedas, un servicio esencial que muchas veces queda fuera del alcance económico de las familias debido a las barreras burocráticas y los altos costos del mercado.

Agradecieron el acompañamiento de:

Consejales de Quilmeños @fuerzapatria.quilmes @ezequielarauzperez y

@ramon.arce.5

@movimientoevitaquilmes Viublionnet Rosana

Hector taborda unión de instituciones

Andrea duarte @polosocialproductivo

Gisela bevacqua @asfad_asociacioncivil

Marcelo florentin

VANINA CABRERA Presidenta de asociación sin fronteras a la discapacidad

Fabio gonzales utep

@gustavocardesa comisión directiva credicoop

@lucreciamonteagudo comisión directiva credicoop

Graciela cayian,Gerenta banco Credicoop,Quilmes

Vecinos y Vacinas 🤍

@polosocialproductivo

@asfad_asociacioncivil