En un acto que refuerza el tejido social de Quilmes, el Polo Social y Productivo “Pedro Coria” y la Asociación sin Fronteras a la Discapacidad (ASfAD) recibieron una importante donación de herramientas y maquinaria por parte del Banco Credicoop Filial Quilmes.
La entrega no solo representa un avance material, sino un posicionamiento político y social claro: frente a un contexto nacional de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables y a la economía popular, la banca solidaria reafirma su compromiso con las instituciones del territorio.
Herramientas para la autonomía y la dignidad
El destino de la maquinaria recibida tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. Las herramientas serán utilizadas para el arreglo de elementos ortopédicos y sillas de ruedas, un servicio esencial que muchas veces queda fuera del alcance económico de las familias debido a las barreras burocráticas y los altos costos del mercado.
Agradecieron el acompañamiento de:
Consejales de Quilmeños @fuerzapatria.quilmes @ezequielarauzperez y
@ramon.arce.5
@movimientoevitaquilmes Viublionnet Rosana
Hector taborda unión de instituciones
Andrea duarte @polosocialproductivo
Gisela bevacqua @asfad_asociacioncivil
Marcelo florentin
VANINA CABRERA Presidenta de asociación sin fronteras a la discapacidad
Fabio gonzales utep
@gustavocardesa comisión directiva credicoop
@lucreciamonteagudo comisión directiva credicoop
Graciela cayian,Gerenta banco Credicoop,Quilmes
Vecinos y Vacinas 🤍
@polosocialproductivo
@asfad_asociacioncivil