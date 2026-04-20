Se llevó adelante una jornada de protesta en reclamando los 2 billones de pesos que el ANSES le debe al IPS, "ya que sin esos fondos se pone en riesgo al IPS todo nuestro sistema provisional".

En el ANSES de Bernal, y en el de Quilmes Centro, se llevaron adelante estas acciones, en conjunto desde la CTA AUTÓNOMA Y LA CTA DE LOS TRABAJADORES, con la presencia de la Secretaria General de ATE Quilmes, Clarisa Pérez, junto a los delegados de la Oficina de la Delegación de Anses Bernal, e integrantes de la Comisión Administrativa de ATE Quilmes, y el cuerpo de Delegados; y en la Oficina de Anses de Quilmes Centro,SUTEBA Quilmes, encabezados por su Secretaria General Fabiana Pérez Valdéz, y AMET.

“Seguimos construyendo unidad para enfrentar los brutales ajustes del Gobierno Nacional de Milei, que ahoga al Gobierno de la Pcia de Buenos Aires, ajuste que pagamos todos y todas las bonaerenses y que van a pagar las generaciones actuales y las que siguen si esto no se revierte”.