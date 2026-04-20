Se trata de un nuevo tramo del Paseo del Ferrocarril y la recuperación de espacios públicos en Villa Tranquila.

Dando continuidad a la decisión política de que uno de los ejes más importantes de la gestión municipal sea la recuperación y creación de nuevos espacios verdes, durante la jornada del sábado el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, inauguró distintas plazas y paseos públicos recuperados para la comunidad local.

Por un lado, recorrió junto a la jefa de Gabinete Magdalena Sierra y muchos vecinos un nuevo tramo del Paseo del Ferrocarril, ubicado entre las calles Brandsen y Colón, en el cual se pusieron en valor los puentes y estructuras ferroviarias. Además se colocaron bancos y cestos, se renovó la señalización y su iluminación con tecnología LED. También se mejoró su accesibilidad y conectividad para que todo esté adaptado y pueda ser disfrutado por personas con movilidad reducida.

Previamente, el jefe comunal había visitado el barrio de Villa Tranquila, en donde se invirtieron $1.353.465.285 en la creación de cinco nuevos espacios verdes pensados para la integración y recreación de los vecinos y vecinas del barrio. La particularidad es que todas estas nuevas plazas han sido bautizadas con propuestas de la propia comunidad barrial, que en todos los casos decidió homenajear a vecinos muy recordados o darle un sentido colectivo y compartido.

La primera en inaugurarse fue la Plaza Mario Soto, frente al Comedor "Rinconcito de Amor". Luego la plaza saludable “Ángel y Michelle, nuestros ángeles” ubicada en la esquina del club Nueva Esperanza 2000. Siguió la "Plaza de los Derechos" en Pinzón y Lavalle, frente al Jardín Maternal Municipal n°19, más tarde la plaza con patio de juegos "12 de Junio", en conmemoración del Día mundial contra el trabajo infantil. Por último la plaza "Diego Armando Maradona" que conecta a la sede de Envión con el nuevo Polideportivo 9 de julio.

Durante la tarde, también se entregaron 5 viviendas para adultos mayores y se inauguró el SUM “Eva Perón”, en Sarmiento y Pitágoras. Las viviendas se iniciaron en el marco del Programa “Casa Activa”, que fue discontinuado por el gobierno nacional y terminadas por la gestión municipal para poder concretar el sueño del acceso a la vivienda, además abrió sus puertas un Salón de Usos Múltiples que brindará talleres y actividades que serán articuladas por la Secretaría de Desarrollo y el Vivero Municipal.