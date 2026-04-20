“Hay un trabajo de pinza de los libertarios en los municipios: desde lo nacional te retienen cuantiosos fondos y en lo local invitan a no pagar las tasas exigiéndole a la vez más y más intervenciones del estado municipal” expresó el concejal quilmeño de Fuerza Patria.

“En los municipios y siempre con actuada indignación reclaman a los gritos obras públicas, inversiones, intervenciones generalizadas del estado, respuestas que eliminen la inseguridad en lo inmediato, mientras a nivel nacional el presidente que defienden se desentiende insólitamente de cada una de esas tareas en nombre de una libertad que no le sirve a casi nadie. No es un planteo honesto, es jugar a la política con las necesidades de la gente” agregó.

“En Quilmes llegamos al extremo de una concejala que filmò desde su auto, y como no vio ninguna patrulla, hizo un escándalo de ese tema. La inseguridad es un problema real, y nadie lo niega, pero esto es un show que hace parte de una estrategia de campaña política dañina. Tampoco dice nada de los muchos efectivos de fuerzas nacionales que sacó Milei de Quilmes apostando a que se pudra todo. No hay intenciones de solucionar sino de hacer carroña política y mandar mensajes para entrar en alguna lista a costa de cualquier cosa”.

“Parece que ahí donde no gobiernan, los libertarios aman al estado y lo quieren grande, presente y actuando sobre cada problemática. No estaría del todo mal si no fuera porque a la vez proponen desfinanciarlo, llamando una y otra vez y con total irresponsabilidad a los vecinos a no pagar sus tasas. Los fondos que se queda Milei para perjudicar a los gobiernos peronistas perjudican primero a los vecinos y vecinas”.

Arauz reflexiono: “Se trata de un juego de pinza: por arriba te desfinancian reteniendo desde nación fondos provinciales y municipales, calculados hoy en 22 billones de pesos, fondos que en proporción también pagan los quilmeños y se los quedan Milei, su hermana y los Menem, Caputo y Adorni”.

“A la vez, por abajo te exigen por encima de las capacidades reales municipales. Es un jueguito seguramente efectivo desde lo comunicacional, pero muy poco responsable en términos de gestión. No es serio. Están mintiéndole abiertamente al vecino. Confundiéndolo a propósito. Hay una mezcla de desconocimiento total de cuestiones básicas de la gestión local y encima mezclado con ambiciones personales desbordadas”.

“Cuando el gobierno local hace obras no se los ve opinando ni valorando nada. Están deseando que llueva y se inunde, que haya algún caso doloroso de inseguridad o alguna situación de impacto para subirse y sacar rédito. Viven de operaciones berretas pero no logran expresar ningún proyecto serio y real de ciudad y gestión municipal” finalizó el edil.