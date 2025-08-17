Gustavo Filareti, segundo candidato a concejal de SOMOS Buenos Aires en Quilmes, ponderó en las ultimas horas “el trabajo incansable” que están haciendo los candidatos locales. “No hay cuadra que no se esté caminando, ni problema que no se esté analizando. A nuestra manera: lo más lejos posible de estos dos monstruos nefastos que son el camporismo y los libertarios, que están en un cuadrilátero donde no hay reglas y donde lo único que importa es que el otro termine destruido”, sostuvo.

Para el exconcejal y expresidente del Concejo Deliberante local “Quilmes es el ejemplo más claro de lo peor que nos está pasando en todo nivel. Tenemos a una intendenta que decidió olvidarse de que la votaron para cuatro años y que tiene un solo objetivo que es “Cristina Libre”. Ahí anda…recorriendo distritos de la Tercera como si acá no hubiera tragedias urgentes que resolver con vecinos que todos los días rezan para que no los maten”. Filareti le pidió a los quilmeños que “Cuando vayan a votar el 7 de septiembre, tengan en cuenta que desde el 11 de diciembre quedamos en manos de una concejal procesada por la Justicia.” “Eso sin olvidar que la mitad de su lista local es mentirosa, porque no asumirá”.

“Por el otro lado –señaló el dirigente- tenemos a los standuperos del libertarismo, que a nivel local no tienen problemas en hacer cuanto papelón haga falta para que el Gordo Dan les ponga un like en sus redes, porque es lo único que les parece importante”, sostuvo.

EMPUJANDO A LA GENTE AL ENCIERRO Y LA DESAZÓN

“Nuestro principal objetivo es que el quilmeño recupere la esperanza de la representación política. Porque la gente no quiere saber nada ni con votar, ni con escuchar más nada”, analizó para agregar “Nos matan, nos roban, no llegamos a fin de mes, no se puede comprar un antibiótico, y encima la herencia que nos dejó el kirchnerismo la recibió un desquiciado que no registra que gobernar no es completar un Excel sino atender personas”, opinó el exconcejal que añadió “Que alguien me diga si no hay que votar en defensa propia la salida de ese desastre.”

LA LISTA

La lista de SOMOS en Quilmes es, según el exedil “La más completa que hay a nivel local. Es equilibrada en juventud con nuevas ideas y en dirigencia experimentada y territorial. Y hay mucha formación. Técnica, política y militante”, dijo y añadió “Nos estamos rompiendo el alma sin usar la plata pública para hacernos conocer. Porque acá hay dos aparatos económicos monumentales. Uno, municipal y propio. Y a los otros el que le llega de Nación. Porque el cuentito del fin de las prácticas de la casta ya no se lo come nadie. Antes de ver a esta gente es comprensible que la gente prefiera a la estrellita culona.”