En Asamblea los trabajadores unidos de ATE, UTI, SUTEP, y APPAMIA, resolvieron avanzar con las medidas de fuerza ante la negativa de PAMI de no respetar el convenio laboral, convocar a paritarias. Todo ante la falta de respuesta a las prestaciones médicas y sociales de los afiliados.

“Se llegó a un acuerdo entre las organizaciones sindicales del organismo para formar una mesa intersindical e iniciar un plan de lucha ya que durante el presente año no se realizaron las paritarias, poniendo de este modo un cepo al salario”, explicaron los trabajadores.

Y detallaron que, ante la negativa a los reiterados pedidos de apertura de paritarias, el reclamo pasó de menor a mayor iniciándose el cese de actividades y diversas movidas que reflejarán el reclamo laboral.

Mientras los trabajadores reclaman mejores condiciones laborales y salariales, al único que no le afecta las paritarias es al directivo, principalmente a aquellos que conducen autos importados como el DS4 Citroen, vehículos de valores similares al de un departamento de dos ambientes en zonas exclusivas de Quilmes.

Por todo esto, este martes se realizó una Asamblea en la que se resolvió cese de actividades de 12 a 14 horas para hoy miércoles, y el jueves 16 jornada de protesta nacional en todos los centros de PAMI de 13 a 14 horas.

Los gremios que no dudaron en defender su salario y las carencias en la prestación son ATE, UTI, SUTEP, y APPAMIA. Mientras que UPCN y UTERA resolvió mirar para otro lado.