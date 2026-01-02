La fiscal platense Betina Lacki, a cargo de la UFI 2, ordenó las detenciones de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, avaladas por el Juzgado de Garantías N°4 de la capital provincial. Investigación que comenzó en 2015 y ya suma al menos a seis denunciantes, algunos abusos habrían ocurrido en una oficina de la Cámara Alta Bonaerense

Según se informó, los detenidos (que se negaron a declarar) tuvieron militancia en la agrupación La Capitana, y los detectives sostienen que los hechos ocurrían bajo el paraguas de “La Orden de la Luz”, una estructura con características de secta.

La Orden, se explicó tendría eslabones de captación, manipulación y sometimiento, y una organización vertical en la que Rodríguez habría detentado un rol de líder mesiánico y Silva Muñoz, el de facilitadora o mediadora.

Pero esto no es todo. Ambos personajes pertenecían a la agrupación del ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, quien fue eyectado de la Municipalidad de Quilmes hace dos años atrás. La foto con Lozano fue la única vez que ambos imputados estuvieron en el distrito, en la sede de la UNQ.

"Algo a Mayra Mendoza no le cerraba, no le encuadraba", destacaron desde su entorno. Dos años después surge este escándalo en el Senado Bonaerense, por lo que en Alberdi al 500 resaltan el olfato de aquel entonces.