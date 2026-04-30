El Municipio de Quilmes invita a los vecinos y vecinas a participar de los festejos por el 26º aniversario del barrio La Matera, en la zona oeste de distrito, a realizarse este domingo 3 de mayo, desde las 12, en las calles 816 y 889, con stands de diferentes entidades y emprendedores barriales y una nueva edición del Festival “Somos Quilmes” con el cierre musical de Aire Santiagueño.

La celebración, con entrada libre y gratuita, también contará con puestos gastronómicos a precios populares con el fin de que los presentes puedan aprovechar en familia mientras disfrutan de las propuestas culturales, y se aconseja no olvidar llevar una reposera o banquito para estar más cómodo durante los shows.

En tanto, como parte del festival musical que tendrá el cierre estelar la presentación del grupo folclórico, Aire Santiagueño, previamente se presentarán las siguientes bandas, ballets y artistas: Hernán Fross; Ballet Lágrimas de mi Tierra; Tramados y Tobías Frutos; Murga Los Capitanes del Espacio; Banda La Norte; El Pela Cuartetero; Ale Vega y Juan Manuel; Ballet Los Integrantes, y Los Amigos del Folclore.

La actividad cuenta con el acompañamiento del Municipio de Quilmes, y cumplirá con todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.