Un consejero escolar radical denunció haber recibido amenazas físicas por parte de representantes de La Libertad Avanza (LLA). El conflicto, que tuvo un nuevo pico de tensión en la última sesión, incluye advertencias de agresiones físicas y antecedentes de hostigamiento a la Juventud Radical.

La atmósfera política en el Consejo Escolar de Avellaneda atraviesa momentos de extrema tensión tras conocerse una serie de graves denuncias por amenazas. Según trascendió, los episodios involucran a consejeros y concejales del espacio de La Libertad Avanza (LLA), quienes habrían apelado a la violencia verbal y física para amedrentar al radical Mauro Guido Nipoti. La denuncia apunta de lleno contra el libertario Cristian Frattini, legislador comunal de Avellaneda.

Una advertencia explícita en plena sesión

El último incidente ocurrió durante el desarrollo de la sesión ordinaria del cuerpo. En medio de un intercambio de posiciones, una consejera escolar de LLA se dirigió a su colega con una frase que encendió las alarmas por su tono intimidatorio:

“Te recomiendo no cruzarte a Frattini (concejal de LLA) porque te va a embocar”.

Esta declaración fue interpretada no solo como un exabrupto, sino como una amenaza directa que vincula a un miembro del Concejo Deliberante local en una trama de hostigamiento dentro del ámbito educativo.

Antecedentes de violencia: el episodio de diciembre

La denuncia no se limita a este cruce reciente, sino que señala un patrón de conducta que se remonta a la asunción de las nuevas autoridades en diciembre pasado. En aquella oportunidad, el concejal Frattini, junto a tres acompañantes, habría increpado a militantes de la Juventud Radical.

De acuerdo a los testimonios, los puntos clave de aquel ataque fueron Censura y coacción: con advertencias violentas sobre el contenido que los jóvenes publicaban en sus redes sociales. Y también violencia física en un intento de agresión física directa contra el consejero denunciante en la misma puerta del Consejo Escolar.

Preocupación institucional

El uso de la violencia como herramienta política dentro de las instituciones democráticas de Avellaneda genera un fuerte repudio. Los sectores afectados remarcan que estas actitudes no solo vulneran la integridad de los funcionarios, sino que obstaculizan el normal funcionamiento del Consejo Escolar, cuya prioridad debería ser la gestión de la educación pública y no el amedrentamiento partidario.