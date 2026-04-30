Desde el 1º al 14 de mayo las reliquias de Santa Mama Antula recorrerán las comunidades de la Diócesis de Quilmes.

Como decía Mama Antula, «Quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido», el Departamento de Misión de la Diócesis invita a participar bajo el lema "Caminemos juntos con Mama Antula"

El coronograma de las fechas de la visita de las reliquias:

Viernes 1.º de mayo desde las 9.30 h

Capilla San José Obrero (Larrea y Seguí, Florencio Varela)

Sábado 02 de mayo de 17 a 20 h

Parroquia Nuestra Señora de Luján (Calle 24 esq. calle 148, Villa España)

Domingo 03 de mayo de 10 a 19 h

Parroquia San José y Santa Cecilia (Avenida 14 esq. calle 136, Berazategui)

Lunes 04 de mayo a las 18 h

Parroquia Nuestra Señora de Luján (Av. Perón 1910, Zeballos)

Martes 05 de mayo de 17 a 19 h

Parroquia San Francisco Solano (Calle 844 Nº 2155, San Francisco Solano)

Miércoles 06 de mayo de 17 a 19 h

Centro Infantil la Casita Trinitaria (Bernal Oeste)

Jueves 07 de mayo durante todo el día

Parroquia San Cayetano (Mosconi 21, Quilmes Oeste)

Viernes 08 de mayo a las 18 h

Parroquia Nuestra Señora de Luján (Primera Junta 226, Quilmes Centro)

Sábado 09 de mayo

Capilla Santa Elena (Parque Pereyra Iraola, Berazategui)

Domingo 10 de mayo a las 10 h

Capilla Nuestro Señor de los Milagros del Mailín (Antonio Berutti e/ Casares y Tejedor, Florencio Varela)

Lunes 11 y martes 12 de mayo

Colegio San Pablo Apóstol de El Pato (Berazategui)

Miércoles 13 de mayo a las 15 h

Parroquia San Juan Bautista (25 de mayo 611, Florencio Varela)

Jueves 14 de mayo a las 19 h

Iglesia Catedral de Quilmes (Pasaje Papa Francisco 355, Quilmes Centro)

Toda la comunidad diocesana está invitada a participar de las celebraciones en relación a la visita a las reliquias de la santa argentina. Que Mama Antula interceda por las necesidades de la Diócesis de Quilmes que vive su tercer Sínodo.