Este 12 de mayo se llevará a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo para exigir al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Docentes y no docentes denuncian una pérdida de entre el 32% y el 49% en su poder adquisitivo y reclaman la actualización urgente de las partidas presupuestarias.

La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) se suma a una nueva jornada de lucha federal bajo la consigna de defender el futuro de la educación pública argentina y para demostrar su apoyo, esta semana lleva a cabo clases públicas en las calles para así visibilizar la lucha. La comunidad académica se prepara para ganar las calles y exigir el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario. La movilización no es solo un reclamo sectorial, sino un llamado a toda la sociedad. Según los organizadores, las marchas federales han demostrado ser la herramienta más potente para visibilizar el consenso social que rodea a nuestras grandes casas de estudio. "Es de vital importancia demostrarle al Gobierno que el apoyo a la universidad pública es total y atraviesa a todos los sectores", señalaron desde la convocatoria.

El reclamo destaca que las universidades argentinas no solo son pilares fundamentales para la democracia y la formación de profesionales, sino que además cuentan con un prestigio y reconocimiento internacional indiscutido. Por ello, se invita a familias, amigos y vecinos a participar activamente, entendiendo que la educación superior es un motor de ascenso social que beneficia a todo el país.

El 12 de mayo, todos a la calle

Gonzalo Suárez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, destaca que “la movilización busca ser masiva para enviar un mensaje contundente al Poder Ejecutivo: el financiamiento universitario es una prioridad que debe cumplirse de una vez y para siempre". La UNDAV, como parte de las llamadas "Universidades del Bicentenario", reafirma su compromiso con el territorio y espera que este 12 de mayo docentes, no docentes, estudiantes y el pueblo argentino vuelvan a las calles y demuestren que el futuro de la educación pública no se negocia.”.

Maite Vila, estudiante de Lic. en Periodismo UNDAV