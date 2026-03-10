Cabe destacar que Quilmes es la Capital Provincial de la Cerveza, y en este marco, el encuentro contará con una feria de emprendedores, más de 20 foodtrucks con una gran oferta gastronómica y con precios accesibles para todos los bolsillos, los stands con distintos fabricantes de cervezas, artistas y shows en vivo, un sector de entretenimiento para los más pequeños, con inflables y juegos, y sorteos con importantes premios para los presentes.

Durante las tres jornadas, el encuentro contará con la participación de 15 productores de cerveza artesanal, quienes ofrecerán más de 25 estilos diferentes y 75 canillas, con una producción estimada de más de 10.000 litros de cerveza disponibles para degustar.

El evento se llevará adelante el viernes 13, de 18 a 23; el sábado 14,de 13 a 23, el domingo 15, de 13 a 22, y está organizado de manera conjunta entre el Municipio de Quilmes, Cervecería y Maltería Quilmes, la Cámara Gastronómica, Hotelera, Turismo y Esparcimiento local, y los Productores Cerveceros Independientes de Quilmes