“Estamos llevando adelante el programa Eco Súper, una iniciativa conjunta con la Cámara de Supermercadistas Chinos en el distrito, con la instalación de 90 contenedores de reciclables en distintos comercios de Quilmes. A partir de eso, incorporamos un servicio especial de recolección diferenciada para conformar un circuito de materiales que se pueden reciclar. Seguimos construyendo, entre todos y todas, un Quilmes limpio y ambientalmente responsable”, señaló Mieri, acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Servicios Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.En la misma línea, Gaudio comentó: “Esta acción está enmarcada en la política que tiene el Municipio de cuidado del ambiente y lo que buscamos es que aquellos vecinos y vecinas que se comprometen y separan sus residuos, los puedan llevar.En este caso, con el programa Eco Súper, a los contenedores de los negocios de cercanía. Lo que estamos haciendo hoy es presentar el camión que se va a ocupar de esta tarea y poner formalmente en marcha este programa”.Por su parte el presidente de la Cámara de Supermercadistas Chinos en Quilmes, Huang Hanqin, comentó que “el objetivo es 90 unidades de estos tachos para los supermercados. Está muy bueno, ahora está todo más limpio. La gente está muy contenta con esta iniciativa”. En tanto Wang Zhice, dueño del comercio, remarcó: “La verdad que estamos muy contentos y los vecinos también, ahora podemos tirar la basura de forma más responsable, así que lo queremos agradecer”.El convenio también prevé asesoramiento gratuito a los comerciantes, así como también el desarrollo de una agenda cultural y solidaria en coordinación con la Dirección General de Relaciones Institucionales. Esta iniciativa es promovida por la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, la Secretaría de Ambiente y GIRSU, y la Secretaría de Comunicación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales.Participaron también de la actividad el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Darío Ortizá, y el director general de la citada área, Gastón Franzó.