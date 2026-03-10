Con el objetivo de mantener la ciudad limpia y ordenada, entre el viernes 27 de febrero y el jueves 5 de marzo, la Municipalidad de Berazategui realizó nuevos operativos de limpieza y recolección de residuos en distintos puntos del distrito.

Estas acciones sostenidas están a cargo de la Dirección de Áridos -dependiente de la Secretaría de Obras Públicas-, y son desarrolladas diariamente en los diferentes barrios y localidades con móviles, maquinaria y equipamiento específico para garantizar la limpieza de los espacios públicos; y erradicar los puntos de arrojo de basura clandestinos.

De esta manera, en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas se hicieron operativos en las siguientes zonas:

Viernes 27/02: Villa España, El Ombú, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Villa Chingolo, Santa Rosa, Gral. Belgrano y La Prosperidad.

Sábado 28/02: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Sudeste y Centro Noreste.

Domingo 01/03: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Estación de Plátanos, Compal, 3 de Junio, Las Manzanas y Villa Rial.

Lunes 02/03: Pueblo Nuevo, Villa España, Barrio San Martín, La Unión de Villa España, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Comandante Ramos, El Progreso, El Ombú, J. J. Paso y Juan El Bueno.

Martes 03/03: Asunción, Gral. Belgrano, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Barrio San Martín, La Unión de Villa España, Meirana, Centro Noreste, Comandante Ramos, El Progres y Alberdi.

Miércoles 04/03: Plátanos, Villa Matilde, Sarmiento, 3 de Junio, Las Manzanas, Villa Rial, Santa Rosa, La Unión de Villa España, Barrio San Martín, Villa España, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Comandante Ramos, San Juan, 12 de Octubre, Centro Sudoeste, Lomas de Godoy y El Sol.

Jueves 05/03: Lomas de Godoy, 3 de Junio, Las Manzanas, 12 de Octubre, La Unión de Villa España, Barrio San Martín, Villa España, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Centro Sudoeste, Plátanos y El Ombú.

Desde el Municipio se recuerda que los residuos domiciliarios deben sacarse debidamente embolsados, al cesto de la puerta de los domicilios, de domingo a viernes (los sábados no).

Aquellos que sean voluminosos (no convencionales) como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos o muebles, entre otros, pueden llevarse -de manera gratuita- al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde tendrán un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6.00 a 17.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando multas de hasta un millón de pesos a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.