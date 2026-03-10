Este 12 de Marzo habrà numerosos actos conmemorativos por el 112° Aniversario Institucional de los Bomberos Voluntarios de Bernal.

08:00 Hs. Citación al personal en Cuartel Central y ambos Destacamentos. Ropa: Gala de Verano (en caso de no poseer, concurrir con fajina con chomba nueva). Izamiento del Pabellón Nacional en ambos destacamentos con toque de alarma externa. 08:30 Hs. Formación. Izamiento del Pabellón Nacional en Cuartel Central con toque de alarma externa.

09:00 Hs. Himno Nacional Argentino. Palabras alusivas del Presidente de la Institución, Sr. Daniel Persano. Palabras alusivas del Intendente Municipal de Esquel, Sr. Matias Taccetta. Palabras alusivas de la Intendente Municipal interina, Sra. Eva Mieri. Entrega de placas. Desayuno en Cuartel Central 10:30 Hs. Se concurrirá al cenotafio municipal para rendir honores al personal fallecido de la Institución.

18:00 Hs. Arrío del Pabellón Nacional en Cuartel Central y ambos Destacamentos con toque de alarma externa. Ropa: Fajina con chomba nueva

19:00 Hs. Cena de camaradería en Destacamento N°1. Ropa: Fajina con chomba nueva