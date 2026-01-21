Avanzan las obras en el edificio que comparten la Escuela Primaria Nº 63 y la Escuela Secundaria Nº 36, en la calle 187 Nº 609 esquina Cabo Sessa, de Bernal Oeste, y que contaron la supervisión de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, que recorrió los trabajos que están siendo ejecutados con financiamiento 100% comunal.

"Recorrimos la obra de las EP Nº 63 y la ES Nº 36, de Bernal Oeste, dos escuelas que están avanzando en una transformación muy importante para mejorar sus espacios y acompañar mejor las trayectorias educativas de los y las estudiantes, revalorizando la enorme tarea de los y las docentes. Además, a través del programa Quilmes Coopera, acompañamos a la EP Nº 63 en el desarrollo del proyecto 'Aula Interactiva Aprender en Movimiento', incorporando tecnología, materiales didácticos, artísticos y deportivos para fortalecer el aprendizaje. Seguimos invirtiendo en educación pública y sosteniendo el camino que marcó nuestra compañera Mayra Mendoza: más obras, más oportunidades y un mejor futuro para las chicas y chicos de Quilmes", expresó Eva, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Por su parte, Ramírez comentó: "Hay una decisión política y de gestión de llevar adelante un plan de obras en distintas escuelas del distrito para comenzar las clases en el 2026 en las mejores condiciones".

En ambas instituciones se está realizando una obra de reestructuración integral. Además, se está generando un nuevo ingreso para la Secundaria, y nuevas dependencias como dirección, sala de profesores, auxiliares, que nunca había tenido antes. La obra incluye reparación de baños, techos y medianera, entre otras. La misma responde a una necesidad de ampliar espacios y refuncionalizar los existentes. De ahora en más, las escuelas sólo compartirán el patio.

La Escuela Primaria Nº 63 cuenta con una matrícula de 462 alumnos y su directora es Érica Rizzo, mientras que la Escuela Secundaria Nº 36 posee un total de 387 estudiantes, y su directora es Claudia Martínez. Asimismo, cabe destacar que, en el marco del programa "Quilmes Coopera", la EP N°63 recibió financiamiento para el proyecto "Aula Interactiva Aprender en Movimiento".

En este contexto, vale mencionar que actualmente se está interviniendo en 10 establecimientos educativos del distrito, en obras que ponen en valor a cada una de las instituciones.