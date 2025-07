La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este sábado junto a vecinos y vecinas, los avances de la importante obra de pavimentos (25 cuadras) que se desarrolla en los barrios San Valentín, 25 de Mayo y Gaete, de Bernal Oeste, que se ejecutan con fondos 100% municipales. Esta obra había sido desfinanciada y paralizada por el gobierno nacional y retomada en las últimas semanas por la Comuna.

“Esta obra la habíamos planteado dentro del avance de los pavimentos para este 2025 con fondos del gobierno nacional pero Milei desfinanció la obra pública. Tampoco nos ayuda para hacer obras necesarias como la de los arroyos, para la que necesitamos su firma para tener la posibilidad del conseguir financiamiento internacional para concretarla. Después cuando cae agua y llueve como llueve por la crisis climática la gente se enoja porque hace muchos años se vive igual. Tenemos la oportunidad de hacer las obras pero Milei las frenó”, aseguró Mayra en diálogo con los vecinos y vecinas que participaron de la recorrida por calle 193 entre Ragucci y Monseñor De Andrea.

La Jefa comunal enfatizó: “Los nuevos desocupados y que los chicos dejen de ir a la escuela para ayudar en sus casas trabajando porque necesitan un complemento económico son responsabilidad de Milei. Que los jubilados no tengan remedios, que se lleven puesta la democracia y las instituciones, que la Justicia persiga a Cristina es culpa de Macri y de Milei. Se tienen que hacer cargo”, y afirmó: “necesitamos que lo sepa la gente porque si no nos van a pasar por arriba. Cristina está presa, y no hay que naturalizarlo. En Argentina ya ocurrió que proscribieron a Perón. Me parece muy grave lo que está pasando”.

Y subrayó: “Hoy en esta caminata nos falta una compañera, Eva Mieri, que hace 10 días es una presa política porque más allá de cualquier acción, un escrache no es ningún delito”.

Por su parte, la vecina Sabrina Guerra contó: "Estoy feliz y contenta porque vamos a tener el asfalto. Nos inundamos cuando llueve mucho. Gracias a Dios el Estado Municipal está presente y el asfalto se está haciendo". Y Mónica Del Valle Tévez dijo: "Estoy recontra feliz. Muchos intendentes habían prometido y no hicieron nada hasta que llegó Mayra que lo prometió y cumplió. A Mayra la amo con todo mi corazón. Le agradezco todo lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo".

El proyecto contempla la pavimentación de 25 cuadras de hormigón con cordón cuneta y su respectiva obra hidráulica. Gracias a estos trabajos se generará una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura. Es importante remarcar también la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad y anegamientos.

Además se reconstruirá el pavimento en los sectores comprendidos por las calles Braggio entre 186 y 189; 198 entre Pedemonte y avenida Tomas Flores; 188 entre Pedemonte y De Andrea, y Ragucci entre 185 y 189.

Participaron de la actividad: el subsecretario de Obras local, Ramiro Beltrani, y su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero.