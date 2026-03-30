Durante la jornada del sábado, el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, visitó la feria ubicada en la intersección de Avenida La Plata y Francia, en Ezpeleta Oeste, donde realizó una recorrida y mantuvo un encuentro con referentes del SIVEP.

La actividad fue encabezada por Martín Becerra, Secretario General de la Seccional Quilmes, Berazategui y Varela. Quien estuvo acompañado por Secretario General Nacional del SIVEP, Oscar Coronel, y compañeros delegados territoriales. También participó el concejal de Quilmes por el bloque Fuerza Patria, Gabriel Ibarra.

Tras la recorrida por la feria, se desarrolló una reunión en la que se avanzó en acuerdos de articulación de políticas sociales, con el objetivo de fortalecer a los trabajadores de la economía popular y, en particular, a los vendedores de la vía pública.

Durante el encuentro, desde el SIVEP se le presentó a Onorato el alcance de los servicios y beneficios que la organización brinda a nivel nacional, destacando su impacto en áreas como la salud, la seguridad personal, vivienda y la economía general, especialmente para los sectores más vulnerables.

Asimismo, se informó sobre el inminente lanzamiento de la plataforma digital sivepnacional, que incluirá la sección “SIVEP Ventas”, una herramienta pensada para que emprendedores y feriantes puedan exhibir y comercializar sus productos en todo el país a través de internet.

Como parte de la jornada, se le entregaron presentes a Onorato: uno representativo de la colectividad boliviana y otro en nombre del SIVEP.

El rol del IPAC

El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo es el organismo encargado de promover y fortalecer cooperativas y mutuales en la provincia de Buenos Aires, impulsando la economía social mediante herramientas de formalización, capacitación y acompañamiento.

En ese marco, la presencia de Gildo Onorato en Quilmes se vincula con una agenda orientada a consolidar el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones de la economía popular.